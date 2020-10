Borussia Dortmund: Hartes Stück Arbeit! Fans enttäuscht trotz 2:0 Sieg „Das macht keinen Spaß beim zuschauen“

Borussia Dortmund hat gerade so nochmal die Kurve in der Champions League gekriegt. Gegen Zenit St. Petersburg gelingt dem BVB lange nichts gegen tiefstehende Russen. Doch zehn Minuten vor Schluss erlöst Sancho den BVB dann mit einem Elfmetertor. Am Ende gewinnt Borussia Dortmund 2:0. Doch trotz des Sieges sind die Fans alles andere als glücklich, wie vor allem auf Twitter zu lesen ist.

Borussia Dortmund: Reus übt deutliche Kritik

Borussia Dortmund wollte nach der Startniederlage gegen Lazio Rom dann also am zweiten Spieltag den ersten Sieg in dieser Champions League Saison holen. Gegen den Gegner aus St. Petersburg durfte deshalb unter keinen Umständen schon wieder verloren werden. Doch die Schwarzgelben taten sich lange schwer.

Borussia Dortmund – Zenit St. Petersburg 2:0 (0:0)

Tore: Jadon Sancho (78. FE), Erling Haaland (90.)

Hinten zeigten sich die Dortmunder deutlich verbessert im Vergleich zum Duell mit Lazio, allerdings stellte die harmlose russische Mannschaft den BVB auch nicht vor große Schwierigkeiten. Nach vorne hingegen gab es kaum bis gar keine Ideen der BVB-Offensive und das trotz fast 70 Prozent Ballbesitz. Zu dicht stand die russische Verteidigung am eigenen Strafraum. Es fehlte an Durchschlagskraft.

Foto: Imago

Am Ende war es ein glücklicher Sieg, der zwar die nötigen drei Punkte für die Gruppenphase brachte, doch bei den Fans sorgte er alles andere als für Begeisterung:

Das Ergebnis gibt Einigen wieder Anlass, sich in die Tasche zu lügen. 3 wichtige Punkte, ansonsten erneut ein zum Teil seelenloser Auftritt! Das macht keinen Spaß beim zuschauen. Antiquierter Fußball was nichts mit der #bvb DNA zu tun hat

Puh. Es gibt selten Tage, an denen ich froh bin, nicht im Stadion sein zu können. Dies war so einer.

Pures Glück für #Favre. Gegen einen starken Gegner gibt es auf die Fresse

Das war mehr als anstrengend und wirft wieder viele Fragen auf. 3 Punkte ok, mehr aber auch nicht.

So verlief das Spiel

Dortmund begann als aktiveres Team und versuchte geduldig sich Lücken in der tiefstehenden Abwehr von Zenit zu erspielen. Von den Gästen kam im Angriffsspiel nicht viel. Die beste Chance des ersten Durchgangs hatte dann wie zu erwarten der BVB. Haaland legte auf Reyna ab, der schoss allerdings nur knapp am kurzen Eck vorbei.

Kurz vor der Halbzeit gelang es dem BVB dann immer besser Lücken in die Abwehr zu reißen. Erst verfehlte Reus, dann Haaland.

Der zweite Durchgang gestaltete sich ähnlich. Das Durchkommen durch die Abwehr blieb schwer. Plötzlich spielte der BVB auch gegen die Zeit. In der 78. Minute machte Karavaev den Schwarzgelben ein Geschenk, als er Hazard im Sechzehnmeterraum zu Boden riss. Sancho verwandelte den fälligen Elfmeter sicher und erlöste den BVB.

Foto: Imago

Kurz vor Schlusspfiff verlängerte dann der eingewechselte Bellingham einen Ball per Kopf und setzte so Haaland in Szene, der vor Kerzhakov die Nerven behielt und eiskalt zum 2:0 Endtstand traf.

(pg)