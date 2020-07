Borussia Dortmund: Deshalb schaut der BVB ganz genau auf die Relegation

Borussia Dortmund spielt um die Meisterschaft, mit dem Abstieg hat der BVB in der Regel nichts zu tun.

Dennoch wird Borussia Dortmund einen genauen Blick auf die Relegation zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim werfen.

Borussia Dortmund: Weshalb der BVB Werder die Daumen drückt

Am Montagabend kämpft Werder Bremen um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga. Das Hinspiel im Weserstadion endet am Donnerstag 0:0. Jetzt geht es im Rückspiel in der Voith-Arena in Heidenheim für beide Teams ums Ganze.

Werder Bremen kann sich nach einer verkorksten Saison noch retten, für Heidenheim wäre der Aufstieg in die Bundesliga ein echtes Wunder. Borussia Dortmund wird aber wohl nicht dem Underdog die Daumen drücken, sondern auf einen Sieg von Werder Bremen hoffen.

Doch warum? Das Spiel entscheidet über die Zukunft von Ömer Toprak. Da der 30-Jährige in dieser Spielzeit zehn Spiele absolviert hat, greift laut „Ruhr Nachrichten“ die Kaufpflicht. Demnach müsste Werder fünf Millionen Euro für den Leihspieler auf den Tisch legen.

Ömer Toprak würde bei einem Nicht-Abstieg in Bremen bleiben. Foto: imago images/Nordphoto

Das ist Ömer Toprak:

Geboren am 21. Juli 1989 in Ravensburg

Wurde beim SC Freiburg ausgebildet und zum Profi

2011 wechselte er für drei Millionen Euro zu Bayer Leverkusen

2017 bezahlte Borussia Dortmund zwölf Millionen Euro für die Dienste des Deutsch-Türken

In dieser Spielzeit war er an Werder Bremen ausgeliehen

DAS passiert bei einem Werder-Abstieg

Allerdings gilt das nur, wenn Werder Bremen in der Bundesliga bleibt. Bei einem Abstieg müsste Ömer Toprak zurück zu Borussia Dortmund. Sein Vertag beim BVB läuft noch bis 2021. Die Dortmunder planen aber nicht mehr mit dem türkischen Nationalspieler (27 Länderspiele).

Steigt Werder Bremen also am Montag ab, wäre die Zukunft von Ömer Toprak völlig ungewiss. BVB-Sportdirektor Michael Zorc müsste sich um einen neuen Käufer bemühen. Werder wird das Gehalt und die Ablösesumme als Zweitligist nicht stemmen können.

Seuchen-Saison für Ömer Toprak

Bei Bremen war Toprak gesetzt, zumindest wenn er wirklich fit war. Wegen mehreren Verletzungen (Muskelfaserriss, Sehnenentzündung, Syndesmosebandriss) fehlte der Innenverteidiger in mehr als der Hälfte der Spiele. (fs)