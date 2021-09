Borussia Dortmund: Abschied steht im Raum – ist seine Zeit beim BVB bald vorbei?

Mit großen Hoffnungen kam er zu Borussia Dortmund, doch nun könnte Zeit bei den Schwarzgelben bald vorbei sein.

Offenbar geben die Verantwortlichen von Borussia Dortmund ihm noch eine letzte Chance. Nutzt er muss er den Klub wohl vorzeitig verlassen.

Borussia Dortmund: Was passiert mit Dortmunds Goldmedaillengewinner?

Viel versprach man sich beim BVB als man den Brasilianer Reinier vor einem Jahr von Real Madrid auslieh. Erst sechs Monate zuvor war er für 30 Millionen Euro aus seiner Heimat nach Spanien gewechselt.

Reinier beim Benefizspiel des BVB. Foto: imago images/Team 2

Ähnlich wie einst Achraf Hakimi sollte ihm im Ruhrgebiet der Durchbruch für eine international erfolgreiche Karriere gelingen. In seinem ersten Jahr in Dortmund kam er allerdings auf nur 14 Ligaeinsätze, lediglich einmal stand er in der Startelf.

Hoffnung schöpften alle Beteiligten, als Reinier mit der brasilianischen Auswahl Gold bei den olympischen Spielen in Tokio gewann. Würde ihm das den nötigen Schub setzen, um nun auch beim BVB glänzen zu können?

+++ Borussia Dortmund: BVB-Star räumt mit bösem Gerücht auf – „War immer alles in Ordnung“ +++

Das wollen die Bosse um Sportdirektor Michael Zorc und seinen Nachfolger Sebastian Kehl nun bis zum Winter ganz genau im Auge behalten. Wie die „Bild“ berichtet, wolle man nach der Hinrunde entscheiden, wie es für den 19-Jährigen weitergeht.

Dem Bericht zufolge sei es möglich, dass die Leihe vorzeitig beendet wird, sollte Reinier in Zukunft keine größere Rolle in der Dortmunder Mannschaft spielen.

Borussia Dortmund: Auch Real hat sich mehr erhofft

Bereits im vergangenen Winter gab es Gerüchte, wonach die Dortmunder überlegt hatten, das Missverständnis vor Ablauf des Vertrags aufzulösen. Klar ist, dass auch Real Madrid mit der geringen Spielzeit seines Juwels nicht glücklich ist.

Um einen anderen Youngster, der beim BVB spielt, ist indes ein Streit entbrannt. Worum es geht und was die Verantwortlichen von Borussia Dortmund sagen, liest du hier.

