Borussia Dortmund: Nach Haaland und Sancho - jetzt baggert Real Madrid auch an DIESEM BVB-Star

Dortmund. Real Madrid hat es dem Anschein nach auf Spieler von Borussia Dortmund abgesehen. Mehrere BVB-Stars stehen auf der Real-Wunschliste.

Nach Erling Haaland und Jadon Sancho soll Real Madrid jetzt auch an Julian Brandt von Borussia Dortmund interessiert sein.

Borussia Dortmund: Real Madrid wirft Auge auf Julian Brandt

Die Spieler von Borussia Dortmund scheinen Real Madrid mächtig gut zu gefallen. Die Gerüchte um das Real-Interesse an Erling Haaland halten sich hartnäckig. Die „Königlichen“ wollen den Norweger wohl in ein bis zwei Jahren unbedingt in der spanischen Hauptstadt sehen.

Julian Brandt ist unter Trainer Lucien Favre gesetzt. Foto: imago images/Kirchner-Media

Aber auch an Jadon Sancho haben die Madrilenen Gefallen gefunden. Erst vor kurzem wurde darüber berichtet, dass Real ein Angebot für Jadon Sancho vorbereitet. Der BVB soll mit einem hohen zweistelligen Millionensumme und gleich zwei Stars als Tauschobjekte überzeugt werden.

Nach Informationen von „Don Ballon“ steht jetzt wohl auch noch Julian Brandt auf der Wunschliste von Real Madrid. Die Auftritte des Nationalspielers sollen einen nachhaltigen Eindruck bei Real-Präsident Florentino Perez hinterlassen haben.

Dem Bericht zufolge soll Real Madrid sogar bereits vor einem Monat seine Scouts auf Julian Brandt angesetzt haben. Der 24-Jährige ist ein Kandidat auf die Nachfolge von Luka Modric, Weltfußballer des Jahres 2018.

Bundesliga-Kicker stehen bei Real im Fokus

Julian Brandt wechselte allerdings erst im vergangenen Sommer für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum BVB. Sein Marktwert beträgt aktuell geschätzte 40 Millionen Euro, sein Vertrag läuft bis 2024. Deshalb wird Dortmund wohl nicht gezwungen sein, den Mittelfeldspieler abzugeben.

Julian Brandt ist laut „Don Ballon“ einer von vielen Bundesliga-Spielern, die im Fokus von Real Madrid stehen. Auch David Alaba, Kai Havertz und Dan-Axel Zagadou werden wohl von den „Königlichen“ beobachtet. (fs)