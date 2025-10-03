Hoffnungen zerschlagen! Star-Duo fehlt für BVB – Leipzig

Bittere Nachrichten vor BVB – Leipzig! Im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund werden gleich zwei RB-Akteure kurzfristig fehlen. Ole Werner wird sein Team also ein wenig umbauen müssen.

Denn Xaver Schlager wird wegen eines Faserrisses in der Wade fehlen. Die Verletzung zieht der Leipziger Hintermannschaft vor dem Duell BVB – Leipzig einen wichtigen Strategen aus der Verteidigung.

BVB – Leipzig ohne Schlager und Werner

RB-Coach Ole Werner muss ohne seinen Defensivchef auskommen, der sich die Verletzung im Spiel gegen Mainz (1:0) zuzog. Schlager gilt als unumstrittener Mentalitätsspieler und Defensivspezialist bei den Sachsen. Für die Partie BVB – Leipzig fehlt damit nicht nur ein Leistungsträger, sondern auch eine wichtige Führungspersönlichkeit.

Zu den Ausfällen gesellt sich auch Timo Werner, der für die Partie gegen den Tabellenzweiten weiterhin angeschlagen bleibt. Werner hatte sich bereits unter der Woche mit Problemen in der Leiste gemeldet. „Nach dem Dienstag-Training kam die Rückmeldung von ihm, dass es wahrscheinlich keinen Sinn macht, da weiter rein zu trainieren,“ erklärte Werner bei der Pressekonferenz.

Der Cheftrainer bleibt jedoch optimistisch, dass Werner nur kurzfristig ausfällt. „Wir haben die Hoffnung, dass er uns nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung steht,“ erklärte der Coach. Während der Stürmer gegen Mainz noch einen Kurzeinsatz hatte, ist er für den Kracher gegen Schwarz-Gelb definitiv nicht einsatzbereit.

Richtungsweisendes Spiel für beide Klubs

Der Tabellenzweite aus Dortmund hat am Samstag (04. Oktober, 15:30 Uhr) gegen den Tabellendritten Leipzig die Möglichkeit, den Vorsprung auf die Sachsen auszubauen. Doch für RB bedeutet das Fehlen von Spielern wie Schlager und Werner, noch mehr Kampfgeist auf den Platz bringen zu müssen, um dagegenhalten zu können.

Während der Fokus derzeit voll auf dem Spiel BVB – Leipzig liegt, hofft das Team, spätestens nach der Länderspielpause wieder in kompletter Stärke anzutreten. Bis dahin braucht RB vollen Einsatz, um den Anschluss an die oberen Plätze nicht zu verlieren.