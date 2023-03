BVB-Fans rasten bei diesem Anblick aus: „Was zum Teufel?!?“

Die Fans von Borussia Dortmund hatten am Freitagabend (03. März) mal wieder allen Grund zur Freude. Ihr Herzensverein feierte den zehnten Sieg im zehnten Pflichtspiel diesen Jahres, als Borussia Dortmund gegen RB Leipzig zum Auftakt des 23. Bundesliga-Spieltags mit 2:1 gewann.

Dank des Erfolges klettert die Mannschaft von Trainer Edin Terzic vorerst am FC Bayern vorbei an die Tabellenspitze. Während die einen Fans von Borussia Dortmund allmählich von der Meisterschaft zu träumen beginnen, haben andere Anhänger des BVB nach dem Sieg gegen Leipzig etwas völlig anderes gefeiert.

Borussia Dortmund feiert Sieg und drei Leistungs-Explosionen

Viele schwarzgelbe Fans rieben sich auch am Freitagabend erneut die Augen, als sie sahen, welche beeindruckenden Leistungen drei Spieler zeigten, die mancher BVB-Anhänger bereits abgeschrieben hatte. Die Rede ist von Marius Wolf, Emre Can und Julian Brandt.

Marius Wolf war 2018 aus Frankfurt zum BVB gewechselt. Bei Borussia Dortmund kam der Flügelspieler jedoch zunächst nie in Fahrt und wurde zwischenzeitlich an Hertha BSC sowie den 1. FC Köln ausgeliehen. Kaum ein Fan hätte noch mit einem Durchbruch von Wolf bei Borussia Dortmund gerechnet. Doch in dieser Saison trumpft der 27-Jährige auf der Rechtsverteidiger-Position auf – so auch am Freitagabend gegen Leipzig, als Wolf viele wichtige Zweikämpfe gewann und sich immer wieder mit unnachahmlichen Sprints und cleveren Pässen im Vorwärtsgang einschaltete.

BVB-Star Can in blendender Form

Auch die jüngsten Leistungen von Emre Can erstaunen viele BVB-Fans. Der Defensiv-Spieler hatte 2020 nach seiner Ankunft bei Borussia Dortmund zunächst geglänzt, dann jedoch stark nachgelassen. In der Vorsaison war er häufig durch überhastete Zweikampfführung und ungenaue Zuspiele aufgefallen. Als der BVB im vergangenen Sommer mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle zwei Innenverteidiger verpflichtet hatte, glaubten viele BVB-Fans bereits, die Zeit von Can bei den Schwarzgelben sei gelaufen – von wegen! Im Spiel gegen Leipzig knüpfte Can an seine starken Leistungen der vergangenen Wochen an und krönte seinen guten Auftritt mit dem Tor zum 2:0.

Und auch Brandt zeigte sich am Freitagabend im Signal Iduna Park mal wieder von seiner besten Seite, obwohl viele Fans mit einer solchen Leistungsexplosion nicht mehr gerechnet hätten. 2019 war der Nationalspieler für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Borussia Dortmund gewechselt. In seinen ersten drei Saisons konnte er den hohen Erwartungen nur selten gerecht werden.

Doch in dieser Spielzeit ist alles anders bei Brandt. Der Mittelfeldspieler ist eine der Säulen im BVB-Spiel. Kaum ein Angriff von Borussia Dortmund findet statt, ohne dass Brandt seine Füße im Spiel hat. Und auch gegen RB Leipzig zeigte Brandt wieder die starken Leistungen, die so manchen Fan in dieser Saison bereits das eine oder andere Mal vom Hocker hauten. Zuletzt gab es für ihn sogar eine ganz besondere Auszeichnung (hier alle Hintergründe).

BVB-Fans schwärmen

Bei Twitter schwärmten die Fans während des Spiels zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig von den Leistungen der BVB-Stars Wolf, Can und Brandt. Wir haben die stärksten Reaktionen gesammelt:

„2023 ist einfach das Jahr der Neuverpflichtungen beim BVB, die eigentlich gar keine sind. Unglaublich, was Brandt, Can und Wolf da raushauen.“



„Die individuelle Entwicklung von Brandt, Can und Wolf ist schon sehr beeindruckend.“



„Was ist eigentlich mit Schlotterbeck, Brandt und Can passiert? Spieler, die ich und viele anderen schon komplett ans Karriereende geschoben haben.“



„Mischt ihr Spielern wie Can und Brandt eigentlich neuerdings was ins Müsli? Oder woher kommen diese 100 Prozent Leistungssteigerung“



„Aber jetzt mal ehrlich: Was zum Teufel ist mit Brandt passiert?!? Ist der gedopt? So einen Sprung hätte ich von ihm nicht mehr erwartet…Aber aktuell rasiert er alle!“



„Wer hätte vor der Saison gedacht, dass Wolff/Brandt die beste rechte Seite der Liga sein würde?“



„Was Brandt und Wolf da teilweise auf der rechten Seite abliefern, ist einfach nur krank. Hatte vor der Saison niemand kommen sehen.“



„Die Redemption Arcs von Julian Brandt und Emre Can sind auch ganz wild. Was hat Terzic denen in den Tee gemischt?!“



„Ich hätte nicht gedacht, dass wir nach 45 Minuten 2-0 führen werden. Vor allem hätte ich niemals im Leben gedacht, dass ich noch ein Tor von Emre Can im BVB-Trikot sehen werde. Weiter so!“



„Unglaublich, wie stark Can und Brandt sich weiterentwickelt haben.“

Die nächste Gala-Vorstellung soll es schon am Dienstag (07. März) in der Champions League gegen den FC Chelsea geben.