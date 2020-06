Bundesliga: Bei Borussia Dortmund platzt Michael Zorc der Kragen: „Das ist doch ein Witz!“

Dortmund. Ein echtes Spitzenspiel bot die Bundesliga den Zuschauern am 33. Spieltag mit der Partie zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund. Und dieses Duell hatte einen gewaltigen Aufreger.

Die Teams kämpften um die Vizemeisterschaft in der Bundesliga. Und manch einer kämpfte deutlich zu hart.

In der 21. Minute zog BVB-Star Axel Witsel mit dem Ball am Mittelkreis das Tempo an. Leipzig-Stürmer Patrick Schick sprang dem Mittelfeld-Motor von Borussia Dortmund von hinten in die Beine und traf den Belgier böse an der Achillessehne. Der Ball war zu diesem Zeitpunkt für Schick keineswegs erreichbar.

Bundesliga: Wirbel um Foul an BVB-Star Witsel

Witsel krümmte sich vor Schmerzen auf dem Boden. Schiedsrichter Felix Zwayer eilte sofort herbei und hatte seine Hand bereits an der Hosentasche, in der sich die rote Karte befindet.

Borussia Dortmunds Star Axel Witsel am Boden. Das Foul war ein echter Aufreger. Foto: imago images / Poolfoto

Dann zögerte der Unparteiische allerdings und zeigte dem Tschechen anschließend nur Gelb. Bei Borussia Dortmund hatte man für diese Entscheidung wenig Verständnis. BVB-Sportdirektor Michael Zorc rief umgehend: „Warum gibt das keine Rote Karte? Das ist doch ein Witz!“

Borussia Dortmund ließ sich nicht schocken

Witsel verletzte sich in dieser Szene zum Glück nicht schwer. Für den Dortmunder ging es nach einer kurzen Behandlung weiter.

Die Antwort auf das hässliche Foul gab der BVB dann auf seine Art. Borussia Dortmund ging neun Minuten nach der Schick-Grätsche mit 1:0 in Führung. Erling Haaland erzielte den Treffer.

BVB-Top-News:

BVB gewinnt in Leipzig

In der zweiten Halbzeit kam Leipzig immer besser ins Spiel, der BVB zog sich hingegen weit zurück. Die Gastgeber hatten gute Chancen zum Ausgleich, scheiterten aber am Dortmunder Keeper Roman Bürki oder an den eigenen Nerven.

In der Nachspielzeit entschied Haaland nach einem Konter die Partie für den BVB. Für den Norweger war es bereits der 13. Bundesliga-Treffer im 14. Einsatz.

Borussia Dortmund ist Vizemeister

Dank des Sieges machte Borussia Dortmund die Vizemeisterschaft perfekt. Gleichzeitig bewies die Mannschaft von Trainer Lucien Favre, dass sie im Saison-Endspurt nicht locker lassen will. Nach dem erschreckend schwachen Auftritt beim 0:2 gegen Mainz hatte der BVB sich am Mittwoch heftige Kritik gefallen lassen müssen.

Am abschließenden Spieltag empfängt Borussia Dortmund am kommenden Samstag die TSG Hoffenheim.

Das ist Axel Witsel:

Geboren am 12. Januar 1989 in Lüttich (Belgien)

Stationen: Standard Lüttich, Benfica Lissabon, Zenit St. Petersburg, TJ Quanjian, BVB

Meister geworden in Belgien und Russland, Pokalsieger auch in Portugal

105 Länderspiele für Belgien

Belgiens Fußballer des Jahres 2008

BVB vor heißem Transfer-Sommer

Nach Saisonende stellen sich bei Borussia Dortmund die Fragen: Welche Spieler kommen zum BVB? Wer wird die Schwarzgelben verlassen?

Sicher ist bisher: Mario Götze wird den BVB verlassen. Sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert.

Wo spielt Götze in der kommenden Saison?

In den vergangenen Monaten kursierten immer wieder Berichte, wonach mehrere Vereine aus der Serie A an Götze interessiert seien. Vor allem AS Rom wurde immer wieder genannt.

Kurios: Als diese Gerüchte bereits schwelten, kam Götzes erster Sohn zu Welt – den er und seine Frau Ann-Kathrin „Rome“ nannten. Hier mehr dazu >>