Borussia Dortmund: Heftiger Star-Verlust droht – zieht es IHN zu einem neuen Klub?

Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

In den letzten Wochen drehte sich bei Borussia Dortmund vieles um einen möglichen Wechsel von Superstar Jadon Sancho und die Zukunft von Erling Haaland.

Gerüchte kommen nun aber auch über einen anderen Profi auf, der absoluter Leistungsträger bei den Schwarzgelben ist. Verlässt er trotzdem Borussia Dortmund?

Steht beim BVB ein Star-Abgang bevor? Foto: imago images/MIS

Borussia Dortmund: Droht jetzt DIESER Star-Abgang?

Wenn Real Madrid anklopft, gibt es wohl nur wenige Fußball-Profis, die sich nicht Gedanken über einen Wechsel machen würden. Zuletzt war dies bei David Alaba der Fall, der nach dreizehn Jahren Bayern München den Rekordmeister verließ und zum spanischen Pendant wechselte. Ihm folgen könnte bald auch auch BVB-Star Raphael Guerreiro.

Der Linksverteidiger von Borussia Dortmund soll auf der Liste von Wieder-Real-Madrid-Trainer Carlo Ancelotti ganz oben stehen. Seit 2016 spielt er beim BVB. War er fit, stand er auch meist in der Startelf. Ob als Linksverteidiger oder im zentralen Mittelfeld, überzeugende Leistungen brachte er fast immer.

Auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft ist BVB-Star Raphael Guerreiro Stammspieler. Foto: Imago Images

Ancelotti soll laut dem spanischen Portal „Don Balon“ großer Fan von Guerreiro sein. Bereits zu seiner Zeit als Bayern-Trainer (Juli 2016 bis September 2017) soll der Italiener Interesse am damals frischverpflichteten BVB-Star gehabt haben.

Bekommt Ancelotti, der auf Zinédine Zidane folgt, nun seinen Wunschspieler? Der BVB wäre bei einer entsprechenden Ablöse bereit darüber zu reden, heißt es im Bericht weiter. Von mindestens 35 Millionen Euro Ablöse ist laut „Don Balon“ die Rede. Auch die Bild berichtet von dem Interesse Ancelottis. Er schätze demnach die Qualitäten als Allzweckwaffe.

BVB-Star Guerreiro trifft bei EM auf Teamkollegen aus Dortmund

Würde der Europameister von 2016 die Borussen verlassen, wäre das ein herber Verlust. In der vergangenen Saison war Guerreiro in 40 Pflichtspielen an 17 Toren beteiligt (sechs Treffer / elf Assists).

Raphael Guerreiro gehört zu den Leistungsträgern beim BVB. Foto: IMAGO / Revierfoto

Bei der EM 2021 gehört er wieder zum Kader von Titelverteidiger Portugal. Im ersten Spiel traf er prompt zum 1:0 beim 3:0-Sieg gegen Ungarn. Am Samstag trifft er dann mit seinem Team auf Deutschland und die BVB-Kumpels Mats Hummels und Emre Can.

Borussia Dortmund: Droht jetzt DIESER Star-Abgang? Foto: Imago Images

Könnte der nächste BVB-Star den Kader verlassen? Foto: IMAGO / Team 2

