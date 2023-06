Bis zuletzt wollten es die Fans von Borussia Dortmund nicht glauben. Doch jetzt steht der Wechsel von Raphael Guerreiro zu Bayern München unmittelbar bevor (hier mehr). Nach sieben Jahren BVB zieht es den Portugiesen ausgerechnet zum Meister-Rivalen.

Laut übereinstimmenden Berichten sind die Bayern sich mit dem scheidenden Star von Borussia Dortmund nun einig. Durch den auslaufenden Vertrag sieht der BVB für den Transfer keinen Cent.

Borussia Dortmund: Bayern mit Guerreiro einig

Jahrelang holte sich Bayern München jeden Sommer Dortmunds Besten. Mario Götze, Robert Lewandowski, Mats Hummels – alle wechselten die Seiten und trafen Schwarzgelb ins Mark. Nach sieben Jahren Pause ist nun der nächste BVB-Schock praktisch perfekt. Transfer-Guru Fabrizio Romano sprach heute seine magischen Worte: „Here we go!“

Heißt: Der Transfer von Raphael Guerreiro zu Bayern München wird stattfinden. Beide Parteien sind sich schon einig, nur noch letzte Details müssen geklärt werden. An der Säbener Straße, so bestätigt auch „Bild“, wird der Europameister den Dreijahresvertrag unterschreiben, den er von Borussia Dortmund vergeblich gefordert hatte. Es war der Knackpunkt, der für den Abbruch der Gespräche sorgte und das BVB-Aus besiegelte.

Unterschrift nächste Woche

Nächste Woche soll der Transfer mit dem Medizincheck und der anschließenden Unterschrift perfektioniert werden. Borussia Dortmund wird für den Wechsel keinen Cent sehen – schließlich läuft Guerreiros Vertrag Ende des Monats aus.

Guerreiro war 2016 als frischgebackener Europameister zu Borussia Dortmund gewechselt. Zwölf Millionen Euro hatte der BVB an Lorient überwiesen. In seiner BVB-Zeit schwankte der Portugiese zwischen Weltklasse und Lustlosigkeit. In seinen großen Momenten konnte er Spiele jedoch im Alleingang entscheiden.