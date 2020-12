Borussia Dortmund: Rätselhafte Randale! Was trieb DIESE Aggro-Fans nach Dortmund?

Dortmund. Eine rätselhafte Randale in Dortmund beschäftigt die Polizei.

Haben sich zehn BVB-Hasser für sieben Stunden ins Auto gesetzt, nur um gegen Borussia Dortmund zu pöbeln?

Borussia Dortmund: Magdeburg-Fans randalieren in Dortmund – eine Festnahme

Seit sechs Wochen hat Borussia Dortmund nicht mehr vor Zuschauern gespielt, Gästefans gab es (bis auf einen mutigen Schalker) sogar seit neun Monaten nicht mehr.

Umso seltsamer mutet ein Randale-Auftritt an, den es am Sonntagabend am Hauptbahnhof Dortmund gab. Zehn Fußball-Anhänger in voller Fan-Kluft standen plötzlich auf einem Parkplatz, brüllten Beleidigungen gegen den BVB und randalierten herum.

Randale am Dortmunder Hauptbahnhof: Zehn Magdeburg-Fans pöbelten am Sonntag gegen den BVB. Foto: imago images/Cord

FCM-Fans skandieren Beleidigungen gegen den BVB – aber warum?

Wie die Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigte, handelte es sich um Fans des 1. FC Magdeburg. Das macht den Vorfall noch merkwürdiger. Denn: Weder Borussia Dortmund, noch der 1. FC Magdeburg waren am Sonntag im Einsatz.

+++ Mario Götze: Mit DIESEM Geniestreich beweist er, dass er nicht mehr so leicht zurückgeworfen werden kann +++

Der BVB hatte am Samstag in Frankfurt (1:1) gespielt, Magdeburg bereits am Freitag gegen Meppen (0:0). Dennoch randalierten zehn Aggro-Fans der Sachsen-Anhaltiner am Sonntag um 20.45 Uhr vor dem Dortmunder Bahnhof.

700 Kilometer nach Dortmund und zurück nur für einen kleinen Pöbel-Auftritt ohne „Gegner“? Die Randale rief jedenfalls die Polizei auf den Plan. Die Beamten kontrollierten fünf Magdeburg-Fans, die gerade mit dem Auto wieder verschwinden wollten.

------------

Weitere Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Offensichtliches Problem beim BVB, aber Favre will nicht handeln

BVB präsentiert DAS – die Fans sind komplett gespalten! „Peinlicher wird es nicht mehr“

BVB: Bei diesem Thema sind die Fans fassungslos – „Grenzt an Wahnsinn“

----------

Randalierer übernachtet in Dortmunder Polizeigewahrsam

Einer der Randalierer hatte darauf wenig Lust, stieg aus und „verhielt sich verbal aggressiv“, wie die Polizei Dortmund mitteilt. Er wurde festgenommen und übernachtete in Polizeigewahrsam. Neben Platzverweisen und Personalien-Aufnahme gab es für die Randalierer auch Anzeigen wegen Beleidigung und Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung.

Was die FCM-Fans, die Borussia Dortmund wohl besonders wenig leiden können, ins Ruhrgebiet getrieben hat, ist nun Teil der Ermittlungen.