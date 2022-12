Borussia Dortmund kurz vor Transfercoup? Anzeichen verdichten sich

Die Zeit von Raphael Guerreiro bei Borussia Dortmund scheint sich so langsam dem Ende zu neigen. Aus diesem Grund schauen sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund derzeit nach einem Ersatz für den Portugiesen um.

Glaubt man den neusten Berichten, dann hat Borussia Dortmund diesen nun in Ramy Bensebaini gefunden. Die Gespräche zwischen dem Klub und dem Spieler sollen weit fortgeschritten sein.

Borussia Dortmund: Bensebaini kommt wohl zum BVB

Wie der Sportjournalist Marlon Irlbacher von „Sky“ berichtet, soll Ramy Bensebaini kurz vor einer Einigung mit Borussia Dortmund stehen. Die Gespräche zwischen dem Klub und dem Algerier sollen schon „sehr weit fortgeschritten“ sein. Über das mögliche Gehalt oder die bevorstehende Vertragslaufzeit ist allerdings noch nichts bekannt.

Weil der Vertrag des Linksverteidigers bei Gladbach im kommenden Sommer ausläuft, könnte er ablösefrei zum BVB wechseln. Somit müssten die Verantwortlichen der Dortmunder kein Geld mehr an Borussia Mönchengladbach überweisen, sondern lediglich den Spieler mit einem Handgeld plus Gehalt locken.

Borussia Dortmund: Kommt es zum nächsten Borussen-Wechsel?

Sollte Ramy Bensebaini tatsächlich im Sommer zum BVB wechseln, würde er der nächste sein, der das Trikot der Fohlen gegen das der Dortmunder eintauscht. Zuvor haben den Wechsel von Gladbach zum BVB schon Spieler wie Marco Reus. Mahmoud Dahoud oder Thorgan Hazard gewagt. Auch Marco Rose kam im Sommer 2021 als Trainer vom Niederrhein ins Ruhrgebiet. Auch Nico Schulz im Kader der Dortmunder hat eine Vergangenheit in Gladbach.

Allerdings gab es auch schon Wechsel, die umgekehrt vollzogen wurden. So wechselten beispielsweise Jonas Hofmann oder auch Matthias Ginter aus dem Signal-Iduna-Park auf den Bökelberg. Auch Leihspieler Julian Weigl oder Trainer Daniel Farke waren in den letzten Jahren mal Teil des Klubs in den schwarz-gelben Trikots. Ramy Bensebaini wäre also nicht der erste, der zwischen den Klubs transferiert wird.