Rückkehr perfekt – Borussia Dortmund macht Transfer offiziell

Mit Jobe Bellingham und Patrick Drewes hat Borussia Dortmund bereits zwei Neuzugänge vorstellen können. Im Laufe des Sommers sollen weitere folgen. Doch nun steht erst einmal ein Abgang auf der Agenda. Ein Wechsel, der sich angebahnt hatte, ist perfekt.

Nachdem Borussia Dortmund Drewes vom VfL Bochum als neue Nummer drei verpflichtet hatte, war recht schnell klar, dass Diamant Ramaj erneut ausgeliehen werden würde. Für den jungen Keeper kommt es nun zu einer besonderen Rückkehr.

Borussia Dortmund leiht Ramaj aus

Von 2018 bis 2021 kickte er in der Jugend des 1. FC Heidenheim, jetzt kehrt Ramaj an seine alte Wirkungsstätte zurück! Der BVB leiht Ramaj zum FCH aus – das machte Schwarz-Gelb am Montagabend (28. Juli) offiziell. Dort soll er in der nächsten Saison Spielpraxis sammeln.

„Nach der erfolgreichen Leihe in Kopenhagen freuen wir uns, dass Diant sich beim 1. FC Heidenheim jetzt auch in der Bundesliga beweisen kann. Wir alle sind überzeugt, dass dieser Schritt zum aktuellen Zeitpunkt genau richtig ist“, so BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl über den Deal.

++ Cole Campbell fehlt bei BVB-Trainingsauftakt – das steckt dahinter ++

In Ramaj sieht Schwarz-Gelb einen möglichen Nachfolger von Gregor Kobel, falls dieser den Verein in Zukunft verlassen sollte. Der 23-Jährige bringt enorm viel Potenzial mit uns soll sich nun in seiner Heimat – er ist unweit von Heidenheim in Stuttgart geboren – dementsprechend weiterentwickeln.

Torwart-Zweikampf in Heidenheim?

Ramaj, der für Eintracht Frankfurt schon zweimal in der Bundesliga aufgelaufen ist, wird sich in Heidenheim gegen Stammkeeper und FCH-Legende Kevin Müller durchsetzen. Müller ist seit eh und je die Nummer eins auf dem Schlossberg, doch Ramaj wird den Anspruch haben zu spielen. Dazu dürfte der BVB etwaige Rollen innerhalb des Teams mit den FCH-Bossen abgeklärt haben.

Weitere News:

In der Bundesliga soll Ramaj nun die nächsten Schritte gehen. In der abgelaufenen Rückrunde lief er für den FC Kopenhagen auf, gewann mit dem dänischen Topklub die Meisterschaft und spielte in der Conference League unter anderem gegen den 1. FC Heidenheim. Nun läuft die BVB-Leihgabe für eine Saison wieder für seinen Ex-Klub auf.