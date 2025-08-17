BVB-Leihprofi mit erster krasser Ansage – Borussia Dortmund schaut genau hin

Borussia Dortmund hat ihn fürs Tor verpflichtet, allerdings wird er in dieser Saison nicht für den BVB auflaufen. Die Rede ist von Diant Ramaj, der an den 1. FC Heidenheim verliehen worden ist. Dort sorgte er unmittelbar nach seiner Ankunft für einen Knall (hier mehr dazu).

Und jetzt war Ramaj zum ersten Mal in einem Pflichtspiel für seinen neuen Klub im Einsatz. Die Leihgabe von Borussia Dortmund konnte sofort überzeugen – und lieferte eine sportliche „Ansage“ ab.

Borussia Dortmund: Leihgabe Ramaj glänzt im Pokal

Während Borussia Dortmund im DFB-Pokal gegen Rot-Weiss Essen gefordert ist, war Ramaj mit Heidenheim beim Bahlinger SC im Einsatz. Für den Bundesligisten gab es einen deutlichen 5:0-Erfolg, was den Einzug in die nächste Pokalrunde bedeutet. Es war eine deutliche Angelegenheit für die Heidenheimer.

Dabei stand auch Ramaj in zwei Szenen im Mittelpunkt. In der 20. Minute hatten die Bahlinger sich schön in den Strafraum gespielt, wo der herausstürmende Ramaj seinen Gegenspieler deutlich zu Boden brachte. Heidenheim und der Keeper hatten Glück, dass es hierfür keinen Elfmeter gab. Zu dem Zeitpunkt führte der FCH mit 1:0.

Nach dem Seitenwechsel bekam der Bahlinger SC dann aber doch einen Elfmeter zugesprochen. Holger Bux trat an, scheiterte allerdings an Ramaj, der seinen ersten Pflichtspielelfmeter für Heidenheim parierte.

BVB schaut genau hin

Alles in allem war es eine starke Leistung des Keepers, auch wenn er nicht viel geprüft wurde. Die Null hat er am Ende gehalten, was ihm zusätzlich Selbstvertrauen für die bald anstehende Bundesliga-Saison geben wird. Da werden auch die Verantwortlichen von Borussia Dortmund ganz genau hinschauen.

Schon den gehaltenen Elfmeter dürften die BVB-Verantwortlichen um Sebastian Kehl und BVB-Coach Niko Kovac gesehen haben. Sollte sich Ramaj in dieser Leihsaison in Heidenheim weiter gut präsentieren können, dürfte es bei seiner Rückkehr im kommenden Jahr spannend werden. Gregor Kobel hat zwar noch einen Vertrag bis 2028, könnte aber Dortmund verlassen. Dann könnte Ramaj die neue Nummer eins bei den Schwarzgelben werden.