Borussia Dortmund: Puma plant skurriles Trikot – diese ungewöhnliche Farbkombination soll es haben

Wie dieses Trikot wohl bei den Fans ankommen wird?

Noch immer rätselt man bei Borussia Dortmund, wie das Pokal-Trikot in dieser Saison aussehen wird.

Borussia Dortmund: Ausrüster Puma plant wohl ein besonderes Trikot. Foto: imago images/RHR-Foto (Montage: DER WESTEN)

Puma lässt sich mit der Veröffentlichung Zeit. Abseits dessen macht nun das Bild eines ungewöhnlichen Trikots die Runde, das der Ausrüster von Borussia Dortmund wohl bald auf den Markt bringen will.

Borussia Dortmund: Puma plant Retro-Trikot

Das berichtet das in Trikot-Fragen für gewöhnlich gut informierte Portal „Footy Headlines“. Demnach soll schon bald ein „Street Soccer“-Shirt in den Verkauf gehen. Der ungewöhnliche Look des Trikots soll an jenen der 90er-Jahre angelegt sein.

In einem ersten Screenshot, welches das Portal veröffentlichte, ist ein Shirt mit einem wilden Muster aus den BVB-Farben schwarz und gelb zu sehen. Zentral auf der Brust ist das Logo des BVB zu sehen. Ergänzt wird das Trikot durch ein lila Puma-Logo. Zudem ist statt eines Sponsors der Schriftzug „Street Soccer“, ebenfalls in Lila, zu sehen.

Wie „Footy Headlines“ berichtet, soll das Trikot Ende des Jahres in den Verkauf kommen. Allerdings heißt es in dem Bericht auch, dass es sich bei dem Shirt lediglich um ein „Lifestyle“-Produkt handle und dementsprechend nicht von den Profis bei offiziellen Spielen getragen werden wird.

Borussia Dortmund: Fans warten auf das Pokal-Trikot

Damit können sich die Fans von Borussia Dortmund auf gleich zwei neue Shirts freuen. Zusätzlich zu dem Retro-Trikot steht auch die Präsentation des Pokal-Shirts aus. In der ersten Pokalrunde gegen Wehen Wiesbaden trug der BVB daher den Dress aus der alten Saison.

Anfang Mai hatte es Leaks bezüglich eines möglichen Designs gegeben. Weil Puma mit diesem allerdings sämtliche Traditionen brach und nicht mal das Logo des Vereins auf das Trikot gesetzt hatte, gab es einen Sturm der Entrüstung.

Die Dortmunder reagierten und baten die Fans, sich in Geduld zu üben. Seitdem ist es um das Cup-Trikot ruhig geworden.