Borussia Dortmund: Personelle Überraschung! Jetzt trainiert plötzlich auch ER beim BVB

Dortmund. Mit einer personellen Überraschung war beim ersten Training von Borussia Dortmund nicht zu rechnen. Doch plötzlich stand er auf dem Platz!

Als Lucien Favre bei der ersten Einheit nach dem Sommerurlaub seine Profis zusammenrief, schaute der ein oder andere Fan von Borussia Dortmund irritiert.

Borussia Dortmund: Nnamdi Collins mischt schon bei den Profis mit

Denn: Neben den angekündigten Junioren Youssoufa Moukoko, Ansgar Knauff und Immanuel Pherai stand noch ein weiterer blutjunger Borusse, den die wenigsten Fans kennen.

Der Jugendtrend bei Borussia Dortmund hält an: Jude Bellingham und der gleichaltrige Nnamdi Collins mit gleicher Frisur im gleichem Trainings-Team. Foto: imago images/Team 2

Nnamdi Collins durfte erstmals am Profi-Training teilnehmen. Das wussten offenbar nicht einmal Norbert Dickel und Danny Fritz, die das Training für BVB-TV kommentierten.

-------------------

Das ist Nnamdi Collins:

Geboren am 10. Januar 2004 in Düsseldorf

Position: Innen- oder Außenverteidiger

Wechselte 2016 von Fortuna Düsseldorf in die U15 des BVB

Letzte Saison 21 Spiele (4 Tore) in der U17-Bundesliga

Je 1 Länderspiel für Deutschlands U15 und U16

-------------------

+++ BVB: Angefressener Zorc feuert nach Hoeneß-Attacke zurück – „Arrogant“ +++

Mit gerade einmal 16 Jahren rückt Nnamdi Collins zur neuen Saison von der U17 in die U19 von Borussia Dortmund auf – und nicht nur das. Jetzt mischt er sogar schon bei den Profis mit.

---------------------------

Top-BVB-News:

Borussia Dortmund: Brisant! Ist DAS der wahre Grund für die Hoeneß-Attacke?

Borussia Dortmund: Abschied nach 14 Jahren besiegelt – ER verlässt den BVB

Borussia Dortmund: Nächster Tiefschlag für Ex-Skandalprofi Dembele – jetzt kommt raus, dass ...

---------------------------

ManCity und Chelsea baggerten, doch Collins verlängert beim BVB

Dass der gebürtige Düsseldorfer überhaupt noch Schwarzgelb trägt, ist keine Selbstverständlichkeit. Das Abwehr-Juwel, das 2016 zum BVB kam, wurde in diesem Jahr bereits von Manchester City und dem FC Chelsea mit teils fragwürdigen Methoden gejagt.

Doch Collins entschied sich für Borussia Dortmund, verlängerte seinen Vertrag bis 2023. Das nächste Juwel, das beim BVB in den Startlöchern steht.

Eine Woche Training, dann geht's in die Schweiz

Für den Youngster und den Rest der Borussen steht nun eine Woche intensivstes Training auf dem Gelände in Brackel an. Am 10. August geht es dann ins Trainingslager nach Bad Ragaz in der Schweiz. Dort warten auf die Profis neben schweißtreibenden Einheiten auch einige Testspiele.

Gibt es bald Klarheit bei Sancho?

Auf dem Weg in die Schweiz wird vor allem die Zukunft Jadon Sanchos eine zentrale Rolle spielen. Noch immer buhlt Manchester United um die Dienste des 20-Jähriges. Auf dem Weg zu einer möglichen Entscheidung setzt Borussia Dortmund nun auf einen der angesehensten Spielervermittler des Kontinents. Hier erfährst du mehr >>