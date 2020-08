Borussia Dortmund stellt neues Pokal-Trikot vor – und die Fans wundern sich über DIESES Detail

Dortmund. Da rieben manche Fans des BVB sich verwundert die Augen.

Am Mittwoch stellte der BVB sein neues Pokal-Trikot vor. Wie schon in den Vorjahren wird Borussia Dortmund auch in der anstehenden Saison mit einem besonderen Shirt im DFB-Pokal und in der Champions League auflaufen.

Neues BVB-Trikot wirft Fragen auf

Das Pokal-Trikot ist im klassischen BVB-Gelb gehalten. Ähnlich wie beim Ausweichtrikot von Borussia Dortmund zieren kleine Quadrate in dunklerem Farbton das Jersey.

Die Meinung bei den BVB-Fans ist gemischt. Den einen gefällt das Design. Die anderen sind weniger begeistert.

Doch ein Detail warf bei einigen Anhängern von Borussia Dortmund Fragen auf: der Trikotsponsor Evonik. Seit dieser Saison ist doch das Telekommunikationsunternehmen 1&1 neuer Sponsor beim BVB, kommentierten manche Fans in den sozialen Netzwerken. Warum prangt auf der Brust des Pokal-Trikots nun wieder der Evonik-Schriftzug?

1&1 und Evonik teilen sich die BVB-Brust

Das hat einen simplen Grund. 1&1 ist einzig in der Bundesliga Trikotsponsor bei Borussia Dortmund. In den Pokalwettbewerben läuft er BVB nach wie vor mit Evonik als Sponsor auf.

Der Vertrag mit Evonik läuft noch bis 2025 und war mit rund 20 Millionen Euro jährlich dotiert. In diesem Jahr wurde der Kontrakt modifiziert. Der Energie-Riese macht in der Bundesliga auf der Brust der BVB-Trikots Platz für 1&1. Dieser Doppel-Vertrag soll Borussia Dortmund in den kommenden Spielzeiten etwa 40 Millionen Euro pro Saison bescheren – je nach sportlichem Erfolg der Schwarzgelben.

Neuzugang Jude Bellingham und seine BVB-Kollegen werden in der Bundesliga mit dem 1&1-Logo auflaufen. Foto: imago images/Revierfoto

In Duisburg geht's los

Für Borussia Dortmund beginnt die Saison 2020/21 am 13. September. Dann ist der BVB in der ersten Runde des DFB-Pokal zu Gast beim MSV Duisburg, worauf die BVB-Fans sich aus einem ganz bestimmten Grund schon jetzt freuen dürfen (hier alle Hintergründe). In der darauffolgenden Woche geht es für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre in der Bundesliga los. Am 1. Spieltag empfängt der BVB die Borussia aus Mönchengladbach.

In der kommenden Saison will der BVB erstmals unter Favre einen Titel holen. In der Bundesliga reichte es in den beiden vergangenen Spielzeiten jeweils „nur“ zu Platz 2. In Champions League und DFB-Pokal war beide Jahre jeweils im Achtelfinale Schluss. (dhe)