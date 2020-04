Borussia Dortmund: Aufregung um DIESE Aussagen über Ex-BVB-Star Aubameyang: „Er ist ein...“

Schon bei Borussia Dortmund galt Pierre-Emerick Aubameyang im Sturm als unersetzlich. Auch beim FC Arsenal liefert der Gabuner Tore wie am Fließband.

Weil die „Gunners“ aber immer mehr im Mittelmaß versinken, kursieren immer wieder Gerüchte um einen Abgang des Stürmers. Diese Gerüchte haben nun durch brisante Aussagen Aufwind erhalten.

Von 2013 bis 2018 war Aubameyang für Borussia Dortmund auf Torejagd gegangen. Seine eindrucksvolle Bilanz: 141 Tore in 213 Pflichtspielen.

Borussia Dortmund: Will Ex-BVB-Star Aubameyang weg?

Bei Arsenal machte Aubameyang munter mit dem Toreschießen weiter. In 97 Einsätzen gelangen ihm bisher 61 Treffer.

Viele Fans bezweifeln jedoch, dass der Gabuner beim Club im Norden Londons zufrieden ist. Denn von einem Titel sind die „Gunners“ derzeit meilenweit entfernt. Zudem droht der Verein zum dritten Mal in Folge die Champions League zu verpassen. Statt Barcelona oder Juventus hießen die Europapokalgegner von Arsenal zuletzt Borisov oder Malmö.

Arsenal zu klein für Aubameyang?

Wenn es nach dem Chef des gabunischen Fußballverbands ginge, würde Aubameyang längst für einen viel größeren Verein spielen. Im Gespräch mit ESPN gab Jean-Pierre Mounguengui Worte zu Protokoll, die bei den Arsenal-Fans für großen Wirbel sorgten.

„Aubameyang ist ein Weltklasse-Spieler“, sagte Mounguengui: „Ich kann ihm nur raten, dass er fleißig weiter arbeitet und die Aufmerksamkeit der großen Clubs auf sich zieht.“

Und weiter: „Aubameyang ist ganz große Weltklasse, aber Fußball ist ein Mannschaftssport. Dass er bei Arsenal noch keine Titel gewonnen hat, liegt an der gesamten Mannschaft.“

Mounguengui stellte klar: „Ich möchte nicht sagen, dass Arsenal kein ambitionierter Verein wäre. Aber Arsenal hat nicht so hohe Ambitionen wie einige andere Vereine in Europa. Wenn Pierre bei einem großen Verein einen Vertrag bekäme, würde er sich dort auch durchsetzen.“

Der Vertrag von Aubameyang beim FC Arsenal läuft noch bis Juni kommenden Jahres. Derzeit deutet vieles darauf hin, dass der Angreifer die „Gunners“ spätestens dann verlassen wird.

Interessenten stehen Schlange

Probleme einen neuen Verein zu finden, wird Aubameyang wohl nicht haben. Schon vor der Corona-Krise wurde über einen Wechsel zum FC Barcelona oder zu Manchester United spekuliert. Die Liste der Interessenten ist aber noch deutlich länger: Real Madrid, Paris Saint-Germain und auch Inter Mailand liebäugeln mit einer Verpflichtung von Aubameyang.

Wandervogel Aubameyang

Während seiner Zeit bei AC Mailand (2007 bis 2012) wurde er an den FC Dijon, OSC Lille, AS Monaco und AS St. Etienne verliehen. Danach ging er zu Borussia Dortmund, die er nach fünf Jahren Richtung FC Arsenal verließ. Nach drei Jahren bei Arsenal soll es jetzt weitergehen.

Eskapaden bei Borussia Dortmund

Bei Borussia Dortmund fiel der Gabuner nicht immer nur durch Leistung auch, sondern auch durch zahlreiche Skandale.

Die Chronik der Aubameyang-Skandale beim BVB

