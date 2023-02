Borussia Dortmund: Klub-Legende knöpft sich Aubameyang vor – „Zum absolutem Top-Niveau nicht gereicht“

In seiner Zeit bei Borussia Dortmund war Pierre-Emerick-Aubameyang der gefeierte Held bei den Schwarzgelben. In seiner Zeit nach dem BVB konnte er allerdings nie an seine erfolgreichen Leistungen anknüpfen.

Auch bei seinem neuen Arbeitgeber, dem FC Chelsea, ist der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund aufs Abstellgleis gerückt. Eine Entwicklung, die für Michael Rummenigge nicht überraschend kam.

Borussia Dortmund: Für Aubameyang hat es „zu absolutem Top-Niveau nicht gereicht“

In einem Interview mit dem „Sportbuzzer“ hat sich Ex-BVB-Star Michael Rummenigge zu Aubameyang geäußert. Dabei sieht er die vielen Vereinswechsel des Stürmers durchaus kritisch. „Wenn sich dies derart häuft, kann das nicht an den Vereinen liegen“, meint der 59-Jährige. Zwar sei der Gabuner ein „guter Spieler“, allerdings habe es beim 33-Jährigen „zu absolutem Top-Niveau nicht gereicht“.

„Im Alter von nun 33 Jahren kann ich mir nicht vorstellen, dass er bei Chelsea noch einmal angreift“, so der 59-Jährige. Laut ihm würde es den Stürmer eher „in den arabischen Raum oder in die USA ziehen“.

Borussia Dortmund: Aubameyang bei Chelsea außen vor

Anfang September ist Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Barcelona zum FC Chelsea gewechselt. Der Gabuner wollte dort mit seinem ehemaligen Förderer Thomas Tuchel zusammenarbeiten, dieser wurde allerdings kurz nach seiner Ankunft bei den „Blues“ entlassen. Sein Nachfolger Graham Potter plant nun nicht mehr mit dem Stürmer.

Berichten zufolge sollen Klubs aus der MLS wie beispielsweise Los Angeles FC an dem ehemaligen Dortmunder interessiert sein. Ein Wechsel im Sommer wäre bereits der dritte innerhalb der letzten 13 Monaten.