Borussia Dortmund: BVB-Fans zucken zusammen! Aubameyang wird doch wohl nicht...

Dortmund. Bei dieser Meldung bekommen die Fans von Borussia Dortmund sofort Kopfschmerzen.

Es geht um Pierre-Emerick Aubameyang, den FC Arsenal und Real Madrid, eine Transfer-Frist sowie die Vergangenheit des Stürmers bei Borussia Dortmund. Aber eins nach dem anderen.

Borussia Dortmund: Wie geht es bei Aubameyang weiter?

Auch in seiner mittlerweile dritten Saison beim FC Arsenal trifft Aubameyang wie am Fließband. 20 Treffer erzielte der Gabuner in dieser Saison in 32 Pflichtspielen für die „Gunners“. Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Arsenal traf Aubameyang in 97 Spielen 61 Mal. Eine starke Quote!

Das Problem: Aubameyang ist bei den Londonern einer der wenigen Lichtblicke. Das Team um ihn herum ist nicht gut genug, um in der Premier League ganz oben mitzumischen. In den beiden vergangenen Spielzeiten wurde Aubameyang mit Arsenal Fünfter und Sechster, verpasste immer die Champions League.

In dieser Saison läuft es sogar noch schlechter. Nach 28 Spieltagen liegt Arsenal auf dem 9. Platz und könnte in der kommenden Saison unter Umständen nicht im Europapokal dabei sein.

Das ist zu wenig für die Ansprüche eines Aubameyang, der schon seit Langem mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird. Speziell Real Madrid soll an dem Angreifer interessiert sein.

Real heiß auf Ex-BVB-Star Aubameyang

Der Vertrag des ehemaligen Spielers von Borussia Dortmund läuft noch bis Juni 2021. Heißt für Arsenal: In diesem Sommer gibt es für den englischen Traditionsverein die letzte Möglichkeit, um für „Auba“ eine Ablöse zu kassieren.

Das weiß auch Real Madrid. Die „Königlichen“ wollen den 30-Jährigen in diesem Sommer unbedingt verpflichten und setzten dem FC Arsenal laut eines Berichts des „Daily Mirror“ nun eine Frist.

Bis zum 15. Juni soll Arsenal entscheiden, ob die Londoner ihren Stürmer-Star abgeben wollen oder nicht. Sollte Arsenal sich bis dahin nicht entschieden haben, schaut Real sich bei anderen Vereinen nach einem passenden Angreifer um.

Erinnerungen an BVB-Abgang

Einem Wechsel zum sportlich und wirtschaftlich deutlich ambitionierteren Real Madrid wird Aubameyang sicher nicht abgeneigt sein. Und genau dort werden bei manchem Fan von Borussia Dortmund erste Kopfschmerzen einsetzen.

Nur ungerne denken die BVB-Anhänger an das Theater zurück, das sie vor mehr als zwei Jahren mit dem Gabuner mitgemacht hatten. Damals hatte Aubameyang sich bei Borussia Dortmund so lange daneben benommen, bis die Vereinsbosse dem Zirkus ein Ende setzten, indem sie den Stürmer verkauften.

Manch ein Fan befürchtet jetzt schon, dass Aubameyang auf ähnliche Weise beim FC Arsenal einen Verkauf provozieren könnte. Ob es wirklich dazu kommt, werden die kommenden Wochen zeigen. (dhe)