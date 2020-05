Borussia Dortmund: Wirbel um Aubameyang! Ex-BVB-Skandalnudel bei Arsenal vom Hof gejagt?

Sogar in der Corona-Pause wird es um Pierre-Emerick Aubameyang einfach nicht still. Genau wie schon zu seiner Zeit bei Borussia Dortmund entfacht der Stürmer-Star nun offenbar auch beim FC Arsenal ein gewaltiges Transfer-Theater.

Der Vertrag des Gabuners läuft im Juni 2021 bei Arsenal aus. Die „Gunners“ würden gerne mit dem Angreifer verlängern. Doch Aubameyang druckst seit Monaten rum – ein Verhalten, das die Fans von Borussia Dortmund von dem 30-Jährigen nur zu gut kennen. Nun sprach Arsenal-Trainer Mikel Arteta ein Machtwort – und legt dem Stürmer quasi nahe, er könne den Verein gerne in diesem Sommer verlassen.

Wie bei Borussia Dortmund: Aubameyang im Vertrags-Poker

Fakt ist: Wenn Aubameyang seinen Vertrag bei Arsenal nicht verlängert, wollen die Londoner ihn unbedingt in diesem Sommer für seine satte Ablöse verkaufen. Denn ansonsten würde der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund die „Gunners“ im kommenden Jahr ablösefrei verlassen.

Daher will Arsenal jetzt unbedingt wissen, ob Aubameyang verlängern will oder nicht. Auf die Hinhalte-Taktik des Gabuners hat Coach Arteta herzlich wenig Lust. „Das kann einfach nicht sein“, schimpft Arteta in einem Video-Interview mit Arsenal-Legende Ian Wright: „Wir sind ein großer Club, der für jeden Spieler auf der Welt reizvoll ist. Wenn wir einen Spieler davon überzeugen müssen, dass er hier verlängert, dann muss ich echt kurz innehalten und mich fragen, was hier eigentlich los ist.“

------------------

BVB-Top-News:

------------------

Aubameyang beim BVB

Dieses unberechenbare Verhalten des Gabuners bekam auch Borussia Dortmund vor einigen Jahren zu spüren. Beim BVB war Aubameyang nicht nur durch seine vielen Tore aufgefallen, sondern auch durch einige Undiszipliniertheiten und Fehltritte abseits des Platzes. Nach langem Hin und Her verkauften die Schwarzgelben den extrovertierten Angreifer im Januar 2018 für rund 64 Millionen Euro an Arsenal.

Bei den „Gunners“ macht Aubameyang fleißig weiter, wo er bei Borussia Dortmund aufgehört hatte: Er trifft wie am Fließband und beschert den Fans gleichzeitig viele Negativ-Schlagzeilen. (dhe)