Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang bringt die Fans mit DIESER Aktion auf die Palme

Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang hat es mal wieder geschafft, den Unmut der Fans auf sich zu ziehen.

Wegen einer Aktion machen die Fans des FC Arsenal den Ex-BVB-Kicker für die Niederlage gegen Aston Villa verantwortlich.

Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang: Lacher sorgt für Fan-Wut

Eigentlich ist Pierre-Emerick Aubameyang der Hoffnungsträger des FC Arsenal. In der schlechtesten Saison seit 25 Jahren ist der Kapitän der einzige Lichtblick. Mit 20 Treffern trägt er die Arsenal-Offensive und ist der drittbeste Torschütze der Liga.

Jetzt richtet sich aber auch die Wut der Fans in Richtung des ehemaligen Stürmers von Borussia Dortmund. Nicht nur, dass er noch kein klares Bekenntnis zum FC Arsenal abgeben hat, macht die Anhänger der „Gunners“ sauer.

Das ist Pierre-Emerick Aubameyang

Geboren am 18.06.1989 in Laval, Frankreich

Spielt für die Nationalmannschaft von Gabun

Bisherige Stationen: AC Mailand, Dijon, LOSC Lille, AS Monaco, AS Saint-Etienne, Borussia Dortmund, FC Arsenal

Streikte sich Anfang 2018 von Dortmund nach Arsenal

Martkwert: ca. 56 Millionen Euro (Stand: Juli 2020)

Die Fans machen Pierre-Emerick Aubameyang für die Niederlage gegen Aston Villa verantwortlich. Am Dienstagabend verlor der FC Arsenal mit 0:1 gegen Villa und verspielte damit endgültig die Chancen auf die Europa League.

Der FC Arsenal verlor mit 0:1 gegen Aston Villa. Foto: imago images/PA Images

Lacher, Unkonzentriertheit, Gegentor

Beim Gegentor in der 27. Minute unterhielt sich Aubameyang vor einer Ecke mit Gegenspieler Tyrone Mings. Plötzlich fing er an zu lachen, Mings nutzte den Moment, sprintete zum kurzen Pfosten. Der Villa-Verteidiger leitete den Ball per Kopf weiter zu Trezeguet, der zum 1:0 traf.

Das englische Boulevard will aus den Videoaufnahmen erkannt haben, dass Mings seinen Gegenspieler mit einem Witz aus dem Konzept gebracht haben soll. Den Fans wird das aber egal sein, sie sind sauer, dass sich Pierre-Emerick Aubameyang nicht richtig konzentrierte und das Gegentor verschuldete.

Wenig begeistert dürften auch die Verantwortlichen des FC Watford gewesen sein. Einen Spieltag vor Schluss ist Aston Villa an den Hornets vorbeigezogen. Watford steht jetzt auf einem Abstiegsplatz. Dem FC Arsenal bleibt maximal Platz acht.

Wiedergutmachung im FA Cup?

Wiedergutmachung könnte Pierre-Emerick Aubameyang im Finale des FA Cup leisten. Über den Pokal kann Arsenal sich noch für den internationalen Wettbewerb qualifizieren. Das Finale gegen den FC Chelsea steigt am 01. August im Wembley. (fs)