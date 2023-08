Bei Borussia Dortmund floppte er komplett: Ex-BVB-Trainer feiert seinen ersten großen Erfolg

Im Jahr 2000 hat er seine Trainer-Karriere begonnen. Für knapp fünf Monate war er 2017 auch der Coach von Borussia Dortmund, ehe er dann seine Koffer packen musste. 24 Spiele stand er an der Seitenlinie.

Die meisten Fans von Borussia Dortmund werden jetzt sicherlich auf den Namen kommen. Die Rede ist nämlich von Peter Bosz. Der Ex-Coach ist seit seinem BVB-Abgang bei seinem mittlerweile dritten Verein. Dort feierte er den ersten und größten Erfolg seiner bisherigen Trainer-Laufbahn.

Borussia Dortmund: Ex-Coach feiert ersten Erfolg

Es hatte so gut begonnen: Zur Saison 2017/18 übernahm Peter Bosz bei Borussia Dortmund und hatte am Anfang auch Erfolg. Aus den ersten sieben Bundesliga-Spielen holte der neue Coach sechs Siege. Dem starken Saisonstart folgten 13 Pflichtspiele ohne einen einzigen Sieg für den BVB.

Nach dem Vorrunden-Aus in der Champions League zog der Klub die Reißleine und trennte sich im Dezember 2017 von Bosz – nach gerade einmal 24 Pflichtspielen. Die Zusammenarbeit mit dem Niederländer ging als ein großes Missverständnis in die sonst so ruhmreiche Geschichte der Schwarz-Gelben ein.

Mit Borussia Dortmund war er gar nicht erfolgreich, dafür holte Peter Bosz mit Eindhoven den ersten Titel seiner Karriere. Foto: IMAGO/Pro Shots

Bosz wurde dann ein Jahr später neuer Trainer von Bayer Leverkusen, ehe er 2021 entlassen wurde. Wenige Monate später übernahm er Olympique Lyon, aber auch da blieb er nur ein Jahr. Seit Anfang Juli ist der Niederländer bei PSV Eindhoven an der Seitenlinie und feierte dabei den ersten großen Erfolg seiner langen Trainer-Laufbahn.

Bosz ist niederländischer Superpokal-Sieger

Der einstige Trainer von Borussia Dortmund gewann nämlich im ersten Spiel mit Eindhoven den ersten Saisontitel in den Niederlanden. Der niederländische Vizemeister und Cupsieger besiegte am Freitag (4. August) im nationalen Supercup Meister Feyenoord Rotterdam mit 1:0 und holte sich die Johann-Cruyff-Schale. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Noa Lang.

In einigen Tagen geht es für Bosz und Eindhoven auch direkt weiter. Denn dann steht die Qualifikation zur Champions League an. Am Dienstag (8. August) geht es im Hinspiel der 3. Runde gegen Sturm Graz in der heimischen Arena, ehe wenige Tage später das Rückspiel ansteht. Der Ex-BVB-Coach will nach dem erfolgreichen Start mit dem ersten Titel auch an der Königsklasse teilnehmen. Ob das gelingt?