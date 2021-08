Borussia Dortmund: Riesen Ärger für Ex-Coach – Spieler will sich DAS nicht gefallen lassen

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Bei Borussia Dortmund war für Peter Bosz nach einem halben Jahr Schluss, in Leverkusen musste er vergangene Saison seinen Platz räumen. Jetzt ist der Niederländer Trainer bei Olympique Lyon.

Schon nach wenigen Wochen hat der frühere Trainer von Borussia Dortmund aber dort mächtig Ärger am Hals.

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Coach Bosz früh unter Druck – Stress mit Spieler

Ein halbes Jahr beim BVB, zweieinhalb Jahre bei Bayer Leverkusen – danach endete die Zeit von Peter Bosz in der Bundesliga. Jetzt wollte er bei Olympique Lyon eigentlich einen Neuanfang starten, doch schon in den ersten Wochen wird der Ausflug nach Frankreich für Bosz zum Drama.

Ex-BVB-Coach Peter Bosz bei Lyon schon unter Druck. Foto: imago images/PanoramiC

Auf ein Remis gegen Brest folgte eine bittere 0:3-Klatsche gegen SCO Angers – Peter Bosz legte bei Olympique Lyon einen ordentlichen Fehlstart hin. Und jetzt gibt es auch noch innerhalb der Mannschaft Ärger.

Der brasilianischen Innenverteidiger Marcelo wurde von Peter Bosz degradiert. Der frühere Kicker von Hannover 96 muss jetzt mit der zweiten Mannschaft trainieren.

Als Grund für die Degradierung gab Olympique Lyon „unangemessenes Verhalten in der Umkleidekabine nach dem Spiel in Angers“ an. Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Die sportliche Leitung von Olympique Lyon bekräftigt, dass alle Spieler eine unerschütterliche Einstellung und einen unermüdlichen Einsatz an den Tag legen müssen, um Ergebnisse zu erzielen, die den Ambitionen des Vereins entsprechen.”

Marcelo wehrt sich mit öffentlichem Statement

Marcelo will von alledem aber nichts wissen und wehrt sich mit einem öffentlichen Statement. „Ich bin jetzt in meiner fünften Saison hier in Lyon. Leider habe ich heute im Internet gesehen, dass der Verein der Welt mitteilt, dass ich aus einem anderen Grund gehen werde. Das ist nicht wahr!“, schrieb er auf Instagram. Zu einem späteren Zeitpunkt wolle er alle aufklären, was wirklich vorgefallen ist.

Marcelo wehrt sich gegen die Vorwürfe. Foto: imago images/PanoramiC

Katastrophaler Saisonstart und Stress mit einem Spieler – den Neuanfang bei Olympique Lyon hatte sich Peter Bosz sicher ganz anders vorgestellt. Zu diesem frühen Zeitpunkt steht der Ex-BVB-Coach schon mächtig unter Druck. (fs)