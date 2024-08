Borussia Dortmund: Fans von den Socken – mit diesem Anblick hätten sie niemals gerechnet

Erst seit wenigen Tagen ist Pascal Groß ein Schwarz-Gelber. Nach langem Hin und Her und zähen Verhandlungen mit Brighton&Hove Albion konnte Borussia Dortmund den Transfer am Donnerstag (01. August) endlich offiziell machen.

Bis zu seinem ersten Auftritt im BVB-Dress musste er nicht lange warten. Schon am Dienstag (06. August) lief er im Testspiel gegen Villareal das erste für Borussia Dortmund auf. Dabei verzauberte er die Borussen-Anhänger regelrecht.

Borussia Dortmund: Groß überzeugt bei BVB-Debüt

Satte sieben Millionen Euro legte der BVB als Sockelablöse für Groß auf den Tisch. Für einige Fans war das für einen 33-Jährigen ganz schön happig. Schließlich dürfte der Wiederverkaufswert nicht allzu hoch ausfallen. Nach nur wenigen Minuten im BVB-Trikot haben sich die Meinungen vieler Anhänger allerdings wohl geändert.

Denn die Fans waren von den ersten Eindrücken des Neuzugangs mehr als überzeugt. „Er ist überall im Mittelfeld, dirigiert, bietet sich für Pässe an, setzt die Mitspieler in Szene und leitet Spielzüge ein. Einfach klasse“, schrieb ein Fan auf „X“. In der Tat war groß sehr präsent, zog das Spiel direkt an sich und war der Taktgeber im Mittelfeld – und das nach nur vier Tagen bei seinem neuen Verein.

Groß kennt zwar schon einige seiner neuen Teamkollegen aus der deutschen Nationalmannschaft, doch den Großteil musste er erstmal kennenlernen – das hat offenbar nicht lange gedauert, der 33-Jährige hat sich alle Anschein nach enorm schnell akklimatisiere.

Wird Groß zum Königstransfer?

„Groß wird der Transfer der Saison und ein unglaublicher Mehrwert für unseren BVB sein“, ist sich ein BVB-Fan sicher. In der vergangenen Saison war das Spiel aus der Defensive und der Spielaufbau über das zentrale Mittelfeld ein großes Problem. Auch deswegen dürfte Groß gekommen sein. Schließlich sind genau das die großen Qualitäten des DFB-Akteurs.

Seine ersten Minuten im BVB-Dress waren schon sehr vielversprechend. Aus Sicht des Neuzugangs gilt es jetzt, dass auch konstant in der Saison abzurufen. Dann könnte der Mittelfeld-Star zu einem echten Glücksgriff für Schwarz-Gelb werden.