Borussia Dortmund: Nach Halbfinal-Hammer – UEFA macht es offiziell

Wer hätte DAS vor der Saison und in den vergangenen Wochen und Monaten für möglich gehalten? Borussia Dortmund steht tatsächlich unter den besten vier Teams in Europa. Im Halbfinale kommt es dabei zu einem Wiedersehen.

Der Gegner: Paris Saint-Germain. Auf den französischen Top-Klub traf Borussia Dortmund bereits in der Gruppenphase. Nun kommt es zum nächsten Duell. Bevor die beiden Teams bald um das Endspiel kämpfen, musste die UEFA noch bekannt geben, wann die beiden Partien im Halbfinale ausgetragen werden.

Borussia Dortmund: UEFA macht es offiziell

Nachdem Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain bereits am Dienstag das Halbfinal-Ticket gelöst haben, mussten noch zwei weitere Teams ermittelt werden. Real Madrid setzte sich zum einen erst im Elfmeterschießen gegen Titelverteidiger Manchester City durch (hier mehr dazu) und der FC Bayern besiegte den FC Arsenal knapp mit 1:0. Damit treffen die beiden Top-Klubs im anderen Halbfinal-Duell aufeinander.

Nun stellt sich bei vielen Fans eine Frage: Wann werden die Spiele denn ausgetragen? Nach intensiven englischen Wochen für den BVB steht nach dem Heimspiel gegen den bereits feststehenden Deutschen Meister Bayer Leverkusen (21. April, 17.30 Uhr) zunächst eine spielfreie Woche an. Dann gibt es die Generalprobe gegen RB Leipzig (27. April, 15.30 Uhr).

Anschließend kommt es zum Halbfinale. Hierfür hat die UEFA die Partien terminiert. Am 1. Mai (21 Uhr) empfängt der BVB den französischen Meister im Signal-Iduna-Park. In der Woche darauf gastieren die Schwarzgelben in Frankreichs Hauptstadt (7. Mai).

Hinspiel in Dortmund, Rückspiel in Paris

Das Hinspiel zwischen Bayern und Real findet am 30. April statt. Während der erste Finalist zwischen PSG und Borussia Dortmund schon feststeht, werden am 8. Mai die Madrilenen und die Münchener im Rückspiel um das Finale kämpfen. Das Endspiel ist für den 1. Juni angesetzt und steigt im Londoner Wembley-Stadion. Anstoß ist wie immer um 21 Uhr.

Die Spiele werden dann wie gewohnt bei den Streaming-Anbietern DAZN und Prime Video zu sehen sein. Da im Halbfinale aber jeweils nur ein Spiel am Dienstag und Mittwoch stattfindet, ist die Aufteilung bereits jetzt klar. Das Hinspiel wird DAZN zeigen, das Rückspiel gibt es bei Amazon.