Borussia Dortmund böse provoziert – jetzt greift die UEFA ein

Diese Szenen brachten die Fans von Borussia Dortmund endgültig zum Toben. Nun stellte auch die UEFA klar, dass sie so etwas nicht noch mal sehen will.

Unmittelbar nach dem 0:2 bei Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League feierten die PSG-Stars ihren Triumph über Borussia Dortmund in eindeutiger Pose. Sie posierten für ein Mannschaftsfoto in eben jenem Schneidersitz, in dem BVB-Star Erling Haaland nach seinen Treffern regelmäßig „meditiert“.

Borussia Dortmund: Ärger wegen PSG-Jubel

Im Hinspiel hatte Haaland dem französischen Meister beim 2:1-Sieg von Borussia Dortmund zwei Treffer eingeschenkt und auf eben jene Weise gejubelt. Den Torjubel hatte er zuvor auch bei RB Salzburg schon mehrmals gezeigt.

Nach dem Sieg gegen den BVB gab es dann die provokante Retourkutsche der PSG-Stars. Dass mit Neymar einer der unfairsten Spieler der Fußballgeschichte diese Aktion initiierte, dürften die meisten Fans sich schon denken.

Borussia Dortmund: UEFA verwarnt PSG

Jetzt schaltete die UEFA sich ein. Der europäische Fußballverband verwarnte PSG wegen „unangemessenen Verhaltens“. Ob es bei der Verwarnung nur um die provokante Buddha-Pose ging oder auch die anschließende Feier der Stars mit tausenden Fans vor dem Stadion trotz Corona-Auflagen, ließ die UEFA in ihrem Statement unerwähnt.

Fakt ist: Paris Saint-Germain ist nun verwarnt. Sollte Neymar demnächst mal wieder durch Unsportlichkeiten auffallen, drohen dem Verein ernste Konsequenzen.

Corona legt Fußball lahm

Unter Umständen könnten die PSG-Stars den Viertelfinal-Einzug völlig umsonst auf diese provokante Weise bejubelt haben. UEFA-Boss Aleksander Ceferin teilte kürzlich mit, dass ein Abbruch der Champions League und Europa League aufgrund des Coronavirus möglich ist. Ein solcher Abbruch würde den Fans die packende K.o.-Phase der Königsklasse nehmen. Für die teilnehmenden Vereine würde der Ausfall zudem ein Einnahmeverlust in zweistelliger Millionen-Höhe bedeuten. (dhe)