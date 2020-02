Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain im Live-Ticker: BVB empfängt Tuchels Star-Ensemble

Dortmund. Am Dienstagabend kommt es in der Champions League zum Achtelfinal-Hinspiel Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain.

Das Spiel zwischen Dortmund und Paris ist keine Begegnung wie jede andere. Schließlich trifft der BVB mit PSG auf den ehemaligen Dortmunder Trainer Thomas Tuchel.

Champions League: Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain im Live-Ticker

BVB oder Paris? Favre oder Tuchel? Wer kann im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League das erste Ausrufezeichen setzen?

Alle Infos zur Champions League und zum Spiel Dortmund – Paris im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Dortmund – Paris -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Dortmund: Bürki – Piszczek, Hummels, Zagadou – Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro – Hazard, Sancho – Haaland

Paris: Navas – Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Juan Bernat – Marquinhos, Verratti – di Maria, Neymar – Icardi, Mbappé

18.28 Uhr: Auch die PSG-Abwehr präsentierte sich zuletzt nicht ganz konzentriert. Am vergangenen Samstag war Paris beim Tabellenvorletzten der Ligue 1 zu Gast. Und nach 40 Minuten führte Amiens völlig überraschend 3:0. Am Ende reichte es für PSG immerhin noch zu einem 4:4. Doch auf Königsklasen-Niveau war diese Vorstellung keineswegs.

16.17 Uhr: Die wacklige Abwehr war in dieser Saison ein ums andere Mal das große Problem bei Borussia Dortmund. Am vergangenen Spieltag beim 4:0 gegen Eintracht Frankfurt gaben Mats Hummels und Co. eine gute Figur ab. Beim 3:4 in Leverkusen sowie beim 2:3 in Bremen in der Woche zuvor war die Dortmunder Defensiv-Arbeit hingegen alles andere als schulbuchmäßig. Gegen die Star-Offensive von PSG um Neymar, Mbappé und Co. muss die Dortmunder Abwehr am Dienstag höchstkonzentriert sein. Sonst ist das Achtelfinale schon nach dem Hinspiel entschieden.

12.54 Uhr: Paris Saint-Germain setzte sich in seiner Gruppe souverän als Sieger durch – vor Real Madrid, dem FC Brügge und Galatasaray Istanbul. Von den sechs Spielen gewann PSG fünf, nur beim Rückspiel gegen Real Madrid (2:2) gingen die Franzosen nicht als Sieger vom Platz. Am Dienstagabend geht Paris als klarer Favorit ins Rennen.

10.02 Uhr: Borussia Dortmund setzte sich in der womöglich schwierigsten Gruppe dieser Champions-League-Saison als Zweiter hinter dem FC Barcelona und vor Inter Mailand und Slavia Prag durch. Speziell in den Heimspielen konnte der BVB überzeugen. Zum Auftakt gab’s ein 0:0 gegen den FC Barcelona, bei dem das katalanische Star-Ensemble mit dem Remis sehr gut bedient war. Highlight der schwarzgelben Gruppenphase war gewiss das 3:2 nach 0:2-Rückstand gegen Inter Mailand. Ob die BVB-Fans am Dienstagabend ein ähnliches Spektakel bejubeln dürfen?

Montag, 17. Februar, 7.21 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.