Borussia Dortmund: Nächster Paukenschlag um Paris Brunner! Jetzt ist es offiziell

Hektische Wochen liegen hinter Paris Brunner! Das Wunderkind sorgte zuletzt mit seiner mysteriösen Suspendierung für Schlagzeilen. Mittlerweile hat ihn Borussia Dortmund allerdings wieder rehabilitiert (hier mehr dazu lesen).

Wie geht es nun für Brunner weiter? Die Antwort gab es am Mittwoch (1. November). Am Mittag wurde der WM-Kader der U17-Auswahl des DFB für das Turnier in Indonesien bekanntgegeben. Der Nachwuchs-Stürmer von Borussia Dortmund reist als großer Hoffnungsträger mit.

Borussia Dortmund: Gnade auch vom DFB

Im Zuge seiner vorübergehenden Freistellung beim BVB, stand auch immer wieder ein Rauswurf Brunners bei den DFB-Junioren im Raum. Rein sportlich wäre das ein riesiger Verlust für U17-Trainer Christian Wück gewesen.

Denn Brunner ist eines der Gesichter der Mannschaft. Als bester Torschütze und Spieler des Turniers schoss er die Auswahl im Sommer erst zum EM-Titel. Jetzt soll er bei der Weltmeisterschaft für ähnlich Furore sorgen.

Zwei weitere Juwele dabei

Das Turnier findet vom 10. November bis 2. Dezember statt. Von Borussia Dortmund schaffte es aber nicht nur Brunner in den Kader. Auch seine A-Junioren-Kollegen Charles Herrmann und Almugera Kabar sind dabei.

Ihr Ziel ist klar: Der nächste Titel soll her. Man wolle auch auf diesem Niveau um den Titel mitspielen, sagte Wück. „Dass wir dafür auf viele Spieler des EM-Kaders zurückgreifen können, freut uns natürlich und wir danken den Vereinen für die gute Kooperation.“

Borussia Dortmund lässt Frage unbeantwortet

Damit kann sich Brunner nun endlich wieder auf den Fußball konzentrieren. Was genau für seine Suspendierung sorgte, bleibt allerdings weiter ungewiss. Der BVB hatte lediglich mitgeteilt, aus „diszipliniarischen Gründen“ gehandelt zu haben.

Der 17-Jährige kickt seit 2020 bei Borussia Dortmund und fiel letztes Jahr durch 16 Tore in nur sechs Spielen in der B-Jugend auf. Umgehend wanderte er eine Etage höher. Dort steht er aktuell bei zehn Treffern in sieben Spielen.