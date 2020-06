Borussia Dortmund: Fans toben – wegen DIESER Hummels-Szene! „Es nervt mich so gewaltig“

Jubel um den Kantersieg, Ärger um den Handelfmeter, Diskussionen um das große Jubel-Statement von Sancho und Hakimi – in allen Emotionen rund um das 6:1 von Borussia Dortmund in Paderborn ist eine Szene fast untergegangen. Doch die ist folgenschwer.

Für ein vermeintliches Foul an Paderborns Ben Zolinski sah Mats Hummels die Gelbe Karte. Seine fünfte in dieser Saison – der Verteidiger von Borussia Dortmund fehlt damit gegen Hertha (Samstag, 18.30 Uhr) erstmals in seiner Karriere gelbgesperrt.

Borussia Dortmund: Fragwürdige und folgenschwere Gelbe Karte für Mats Hummels sorgt für Ärger

Doch auch wenn es diese geschichtstächtige Szene nicht einmal in die Video-Highlights schaffte: Nicht allen BVB-Fans war sie entgangen. Viele regen sich über die verhängnisvolle Gelbe Karte auf – denn die war durchaus fragwürdig.

Bei Borussia Dortmund muss Mats Hummels nach einer Verwarnung in Paderborn erstmals wegen einer Gelbsperre passen. Foto: imago images / Poolfoto

Mehr noch: Die Zeitlupen belegen, dass Hummels den Ball spielt und lassen gleichzeitig bezweifeln, ob Hummels seinen Gegenspieler überhaupt berührt hat.

In den sozialen Netzwerken schimpfen einige Anhänger von Borussia Dortmund über die Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Siebert.

Einige Reaktionen:

„Das ist halt wirklich echt eine 1A-Schwalbe und mit ein bisschen Schreien dazu bekommste nicht nur einen Freistoß, nein, es gibt sogar Gelb. Aufgrund dessen fehlt Hummels übrigens kommendes Spiel gegen die Hertha. Es nervt mich so gewaltig.“

„Und deswegen spielen wir gegen eine starke Hertha ohne Hummels. Danke für gar nichts!“

„Was für eine beispiellose Schwalbe. Bei dem Schrei dachte ich während des Spiels, der hätte sich verletzt. Wenn ich das jetzt sehe, bin ich empört.“

„Hab ich gestern sofort gesehen und direkt gesagt: Das war gar nichts.“

„Nächste Nummer. Hummels spielt klar den Ball, hat im Moment des „Aufpralls“ quasi null Geschwindigkeit. Gibt Gelb, Mats ist im nächsten Spiel gesperrt. Bayern wird eh Meister, aber diese Kleinigkeiten nerven.“

„Jetzt darf Dortmund wegen absolut Nichts gegen Hertha ohne Hummels spielen“

„Genauso dumme Entscheidung wie der Elfer...“

Nach dem Riesen-Ärger um den Handelfmeter gegen Emre Can (>> hier mehr dazu) sind viele Fans auch wegen dieser Szene wütend. Wie groß die Auswirkungen sind, wird sich zeigen, wenn Borussia Dortmund am Samstagabend gegen Hertha BSC ohne Hummels auskommen muss.