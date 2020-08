Borussia Dortmund – SC Paderborn im Live-Ticker: BVB-Schock oder schwarzgelbes Schützenfest?

Dortmund. Am Freitagnachmittag stehen beim BVB zwei Testspiele auf dem Programm. Um 15.30 Uhr geht’s los mit der Partie Borussia Dortmund – SC Paderborn.

Kann der BVB gegen Paderborn das nächste Schützenfest feiern? Bisher durfte Borussia Dortmund in den Testspielen dieses Sommers viele Tore bejubeln.

Borussia Dortmund – SC Paderborn im Live-Ticker

Im zweiten Testspiel des Tages trifft Borussia Dortmund um 18 Uhr auf den VfL Bochum (hier geht’s zum Live-Ticker).

Alle Infos zum Test zwischen BVB und Paderborn im Live-Ticker!

Dortmund – Paderborn 0:0 (-:-)

Tore:

-----------------

+++ Borussia Dortmund - VfL Bochum LIVE: Hier gibt's alle Infos zum zweiten Test am Freitag +++

-----------------

BVB-Aufstellung: Bürki - Passlack, Akanji, Can, Schulz - Delaney, Raschl - Knauff, Pherai, Sancho - Haaland

-----------------

6. Minute: Auch Paderborn kommt gefährlich vors gegnerische Tor. Nach einem sehenswert vorgetragenen Angriff hat Srbeny die Chance von der Strafraumkante. Can wirft sich in höchster Not in den Schuss.

3. Minute: Erster BVB-Abschluss! Knauff erobert den Ball tief in der Paderborner Hälfte und hält aus 18 Metern drauf - knapp daneben!

1. Minute: Anpfiff!

15.28 Uhr: Die Teams betreten allmählich den Rasen.

15.18 Uhr: Ob Jadon Sancho heute wieder ein Statement gegen Rassismus abgeben wird? Vor dem letzten Aufeinandertreffen zwischen Paderborn und Dortmund Ende Mai war wenige Tage zuvor der Afroamerikaner George Floyd bei einer gewaltsamen Festnahme getötet worden. Sancho hatte daraufhin beim Torjubel die Aufschrift "Black Lives Matter" auf seinem Shirt präsentiert. Nachdem am vergangenen Sonntag mit Jacob Blake erneut ein Afroamerikaner von Polizisten aus mindestens fraglichen Gründen mit sieben Schüssen in den Rücken niedergeschossen worden war, hatte es in den USA viele Proteste gegeben. Die Spiele der großen US-Ligen wurden in den vergangenen Tagen abgesagt, weil viele Spieler protestierten.

15.10 Uhr: Die bisherigen BVB-Testspiele in diesem Sommer:

BVB - Altach 6:0

BVB - A. Wien 11:2

BVB - Duisburg 5:1

BVB - F. Rotterdam 1:3

14.56 Uhr: Dortmunds Revierrivale Schalke hat gerade einen Testspielsieg gegen Aris Saloniki eingefahren (hier alle Infos).

14.32 Uhr: Die BVB-Aufstellung ist da. Die Startelf ist ein bunter Mix aus Stars, potenziellen Ergänzungsspielern und Perspektivspielern.

10.47 Uhr: Bei den Borussen jedenfalls herrscht aktuell gute Stimmtung. Auch bei Sancho, der trotz seines Verbleibs nicht den Eindruck vermittelt sauer zu sein. Nun stellte er ein Video online, in dem er seinen Teamkollegen Mateu Morey ziemlich alt aussehen lässt. Die übrigen BVB-Stars eskalieren komplett. Hier geht's zum Video und den Reaktionen >>

Freitag, 28. August, 07.51 Uhr: Heute gilt es gleich doppelt für die Schwarzgelben. Los geht's um 15.30 Uhr gegen den SC Paderborn.

15.34 Uhr: Die BVB-Fans fragen sich, ob sie am Freitagnachmittag erstmals den brasilianischen Neuzugang Reinier zu sehen bekommen. Der Offensivspieler war in der vergangenen Woche von Real Madrid zu Borussia Dortmund gestoßen. Für zwei Jahre wird der 18-Jährige an die Schwarzgelben ausgeliehen.

13.02 Uhr: Für den SC Paderborn endete die vergangene Bundesliga-Saison, wie die meisten Experten es vor der Spielzeit prognostiziert hatten. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart stieg als Tabellenletzter ab. Gerade mal 20 Punkte holten die Paderborner in den 34 Spielen. In den vergangenen 15 Saisons gab es nur einen Verein, der mal weniger als 20 Punkte holte: Der 1. FC Nürnberg in der Saison 2018/19 (19 Punkte).

10.54 Uhr: Borussia Dortmund und der SC Paderborn trafen bislang in fünf Pflichtspielen aufeinander. Drei Mal gewann der BVB, zwei Partien endeten unentschieden. Zuletzt waren die beiden Clubs sich Ende Mai begegnet, als die Mannschaft von Trainer Lucien Favre 6:1 beim SCP gewann.

Donnerstag, 27. August, 7.29 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Test zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.