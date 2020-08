Borussia Dortmund – SC Paderborn im Live-Ticker: Nächstes BVB-Schützenfest?

Dortmund. Am Freitagnachmittag stehen beim BVB zwei Testspiele auf dem Programm. Um 15.30 Uhr geht’s los mit der Partie Borussia Dortmund – SC Paderborn.

Kann der BVB gegen Paderborn das nächste Schützenfest feiern? Bisher durfte Borussia Dortmund in den Testspielen dieses Sommers viele Tore bejubeln.

Borussia Dortmund – SC Paderborn im Live-Ticker

Im zweiten Testspiel des Tages trifft Borussia Dortmund um 18 Uhr auf den VfL Bochum (hier geht’s zum Live-Ticker).

Alle Infos zum Test zwischen BVB und Paderborn im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Dortmund – Paderborn -:- (-:-)

Tore:

-----------------

+++ Borussia Dortmund - VfL Bochum LIVE: Hier gibt's alle Infos zum zweiten Test am Freitag +++

-----------------

15.34 Uhr: Die BVB-Fans fragen sich, ob sie am Freitagnachmittag erstmals den brasilianischen Neuzugang Reinier zu sehen bekommen. Der Offensivspieler war in der vergangenen Woche von Real Madrid zu Borussia Dortmund gestoßen. Für zwei Jahre wird der 18-Jährige an die Schwarzgelben ausgeliehen.

13.02 Uhr: Für den SC Paderborn endete die vergangene Bundesliga-Saison, wie die meisten Experten es vor der Spielzeit prognostiziert hatten. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart stieg als Tabellenletzter ab. Gerade mal 20 Punkte holten die Paderborner in den 34 Spielen. In den vergangenen 15 Saisons gab es nur einen Verein, der mal weniger als 20 Punkte holte: Der 1. FC Nürnberg in der Saison 2018/19 (19 Punkte).

10.54 Uhr: Borussia Dortmund und der SC Paderborn trafen bislang in fünf Pflichtspielen aufeinander. Drei Mal gewann der BVB, zwei Partien endeten unentschieden. Zuletzt waren die beiden Clubs sich Ende Mai begegnet, als die Mannschaft von Trainer Lucien Favre 6:1 beim SCP gewann.

Donnerstag, 27. August, 7.29 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Test zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.