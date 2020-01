Borussia Dortmund: Paukenschlag! Klub mit Paco Alcacer einig – geht jetzt alles ganz schnell?

Dortmund. Bei Borussia Dortmund scheint Paco Alcacer keine Zukunft mehr zu haben. Nach einem Raketenstart in Schwarzgelb saß der Spanier zuletzt nur noch auf der Bank – spätestens mit der Verpflichtung von Erling Haaland scheint sich Alcacer geistig bereits vom BVB verabschiedet zu haben.

Interessenten am Stürmer gab es sofort und obwohl Borussia Dortmund erst im Sommer die Kaufoption für Paco Alcacer zog, scheinen die Klubbosse bei einem passenden Angebot gesprächsbereit zu sein.

Borussia Dortmund: Wechselt Paco Alcacer nach Spanien?

28. Januar: Ein Paukenschlag bahnt sich an! Wie der spanische Radiosender „Cadena Ser“ berichtet, steht ein Wechsel von Paco Alcacer unmittelbar bevor. Der Spanier und sein Jugend-Klub FC Valencia sollen sich sogar bereits einig sein, jetzt wird auch eine Einigung mit Borussia Dortmund angestrebt. Alcacer soll bei Valencia die Lücke schließen, die Rodrigo Moreno reißt, dessen Wechsel zum FC Barcelona nur noch Formsache zu sein scheint. Laut „Cadena Ser“ könnte dem BVB eine Ablöse von bis zu 60 Millionen Euro winken.

27. Januar: Die Interessen aus Spanien scheinen sich erst einmal zerschlagen zu haben. Dafür keimt nun das Gerücht auf, dass ein Premier-League-Klub an einer Verpflichtung des Spaniers interessiert ist. Englische Medien berichten, dass der Klub ein Leihgeschäft anpeilt, das eine Kaufoption über 30 Millionen Euro beinhaltet. Hier alle Infos >>>

Paco Alcacer steht bei Borussia Dortmund auf dem Abstellgleis. Foto: imago images/Jan Huebner

24. Januar: Geht Alcacer? Mitspieler Achraf Hakimi sprach für die Mannschaft, als er klarmachte: „Wir wollen, dass er bei uns bleibt und dass er eine wichtige Rolle spielt. Dass er dazu in der Lage ist, hat er schon mehrfach eindrucksvoll bewiesen.“ Dennoch stehen die Zeichen auf Abschied. Mehr dazu hier >>

22. Januar: Wie konnte es zum Alcacer-Absturz kommen? Eine Frage, die sich die BVB-Fans seit Wochen stellen. Erst erlebte Alcacer bedingt durch mehrere Verletzungen eine Hinrunde zum Vergessen. Und dann verpflichtete Borussia Dortmund mit Erling Haaland auch noch ein Stürmer-Juwel, das in der Sturmspitze des BVB derzeit klar die Nummer 1 ist. Alles zum Niedergang des gefeierten BVB-Stürmers hier >>>

------------------------------------

• Mehr Sport-Themen:

Wäre der FC Schalke 04 mit Videobeweis 2001 Meister geworden? Das sagt Schiri Merk

Borussia Dortmund gegen Köln: DFB-Ermittlungen! Wegen dieser geschmacklosen Fan-Aktion droht jetzt Ärger

• Top-News des Tages:

Michael Schumacher: Endlich erfreuliche Nachrichten! Jetzt wird bekannt, dass ...

Wetter: Experte mit beunruhigender Vorhersage – „Es könnte...!“

-------------------------------------

Paco Alcacer: Absturz nach furiosem Start

Paco Alcacer kam 2018 als Leihgabe vom FC Barcelona zu Borussia Dortmund und schlug auf Anhieb ein. Nach 19 Toren in seiner ersten Bundesliga-Saison zog der BVB die Kaufoption und verpflichtete den Spanier für gerade einmal 23 Millionen Euro fest.

+++ Ein Muss für echte Borussen! In unserem kostenlosen BVB-Newsletter versorgen wir dich mit exklusiven Hintergrund-Berichten, die du nur im DER-WESTEN-Newsletter bekommst: HIER anmelden! +++

Der Start in die aktuelle Saison verlief ebenfalls beeindruckend. Doch nach fünf Treffern in den ersten vier Saisonspielen riss beim 26-Jährigen urplötzlich der Faden. Es waren die bis heute letzten Alcacer-Tore – im Dezember kam er in zwei Kurzeinsätzen auf insgesamt gerade einmal 10 Spielminuten und schmorte ansonsten auf der Bank. (dso)