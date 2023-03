Borussia Dortmund: Ex-Star völlig vom Radar verschwunden – jetzt bejubelt er sogar einen Titel

Er kam 2018 zu Borussia Dortmund, ballerte alles kurz und klein und war der letzte Siegtorschütze gegen den FC Bayern. Die Rede ist von Paco Alcacer. So schön die Geschichte begann, so bitter endete das Kapitel BVB für den spanischen Stürmer.

Nach dem Haaland-Transfer machte Alcacer die Biege und verließ Borussia Dortmund. Um den Angreifer ist es in letzter Zeit ziemlich ruhig geworden. Bei seinem neuen Verein feierte der Ex-BVB-Star jetzt sogar seinen zweiten Titel.

Borussia Dortmund: Ex-Star Alcacer feiert Titel

Der Wechsel im vergangenen August kam durch aus überraschend: Alcacer verließ den FC Villarreal wechselte zu Sharjah FC in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort ist Paco Alcacer nun unter Vertrag und darf sich neben viel Kohle auch über zwei Titel freuen.

Im emiratischen Supercup-Finale gewann der Ex-BVB-Star mit Sharjah 1:0 gegen Al-Ain FC. Für Alcacer ist es bereits der zweite Titel, nachdem er kurz nach seiner Ankunft im vergangenen Jahr bereits Pokalsieger wurde.

Seine bisherige Bilanz kann sich auch sehen lassen. In 20 Spiele netzte Alcacer sieben Mal ein und bereitete zudem drei weitere Tore vor.

Alcacer wollte zum BVB zurück

In den Vereinigten Arabischen Emiraten wird der 29-Jährige voraussichtlich noch bis 2025 bleiben. Vor seinem Wechsel zum Sharjah FC wollte der Stürmer aber eigentlich lieber zu Borussia Dortmund zurück. Doch die Schwarzgelben lehnten ab.

Der BVB suchte zwar zu diesem Zeitpunkt einen Stürmer – allerdings passte Alcacer nicht in das Profil. Der Ersatz für den damals erkrankten Haller sollte groß, kopfballstark und robust sein. Eigenschaften, die der 1,75 Meter große Alcacer nicht mitbrachte. Dafür holte Dortmund dann Anthony Modeste.

In der Saison 2018/19 kam Alcacer per Leihe vom FC Barcelona zum BVB und schlug sofort ein. 20 Treffer erzielte er in seiner ersten Spielzeit und wurde im Anschluss für 21 Millionen Euro von den Dortmundern fest verpflichtet. Ein halbes Jahr später war die Zusammenarbeit dann schon wieder vorbei. Alcacer wollte unbedingt zurück nach Spanien, ihn plagte Heimweh. In Villarreal fand sich ein Abnehmer, der stolze 23 Millionen Euro zahlte. Dort spielte der Stürmer keine Rolle mehr und wechselte anschließend in die Emirate.