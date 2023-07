Borussia Dortmund: Spieler verkündet es selbst – BVB sichert sich Mega-Juwel

Borussia Dortmund hat es wieder einmal geschafft. Der BVB hat sich im Rennen um eine absolutes Mega-Juwel gegen die große europäische Konkurrenz durchgesetzt. Ousmane Diallo trägt ab sofort Schwarzgelb.

Bei Instagram teilte der 16-Jährige am Dienstagabend (04. Juli) ein Bild mit BVB-Trikot und schrieb dazu: „Sehr glücklich über meinen Wechsel zu Borussia Dortmund“. Inzwischen hat auch der BVB den Wechsel bestätigt.

Borussia Dortmund gewinnt Rennen um Mega-Talent

Die spanischen Schwergewichte Real Madrid und FC Barcelona waren dran, der FC Bayern München sollte laut Medienberichten im April sogar bereits den Zuschlag erhalten haben – am Ende ist es Borussia Dortmund. Der BVB verpflichtet Ousmane Diallo, eines der größten Talente im spanischen Fußball.

Der pfeilschnelle Flügelstürmer wechselt von Deportivo Alaves in die U19 von Borussia Dortmund und erhält einen Vertrag bis 2026. Dort soll er behutsam aufgebaut und für den Sprung zu den Profis vorbereitet werden.

+++ Borussia Dortmund: Nmecha kommt trotz aller Proteste – und vergibt kläglich seine größte Chance +++

„Er ist brutal stark im Eins-gegen-Eins, kann beidfüßig dribbeln. Er ist charakterlich und körperlich sehr weit. Was ihm fehlt, ist die Abschlussquote vor dem Tor. Da muss er besser werden. Er muss sich auch noch an die Intensität hier in Deutschland gewöhnen“, sagte U19-Trainer Mike Tullberg den „Ruhr Nachrichten.“

„Spieler, der den Unterschied ausmachen kann“

„Torgefährliche Spieler für die Außenposition werden überall gesucht. Wir sind froh, dass wir in Ousmane genau so jemanden verpflichten konnten. Er ist ein schneller Spieler, der mutig ins Eins-gegen-Eins geht. Er ist mit Sicherheit ein Spieler, der mit seiner individuellen Qualität den Unterschied ausmachen kann“, so BVB-Nachwuchschef Lars Ricken.

Das könnte dich auch interessieren:

Vorerst in Diallo bei der U19 eingeplant. „Man darf nicht vergessen, dass Ousmane eigentlich noch U17-Spieler ist. Dementsprechend wird er etwas Anpassungszeit benötigen, die wir ihm auch gerne geben“, erklärt Ricken. In ein paar Jahren dürfen sich die BVB-Fans dann aber womöglich über ihr nächstes Mega-Talent freuen.