Ex-BVB-Skandalnudel Dembele wird ja wohl nicht schon wieder...

Ist das Abenteuer FC Barcelona für Ex-BVB-Skandalnudel Ousmane Dembele bald schon wieder beendet?

Medienberichten zufolge könnte es den Ex-BVB-Star in diesem Sommer nach Italien ziehen.

Ex-BVB-Skandalnudel Dembele vor Wechsel nach Italien?

Für 125 Millionen Euro wechselte Ousmane Dembele damals von Borussia Dortmund zum FC Barcelona. Nach nur zwei Jahren beim BVB streikte der Franzose sich regelrecht nach Spanien.

Doch so richtig glücklich scheint Dembele auch in Barcelona nicht geworden zu sein. Der 22-Jährige wird vom Verletzungspech verfolgt und muss sich immer wieder zurückkämpfen. Auch die Verantwortlichen sollen nicht mehr zu 100 Prozent von ihm überzeugt sein.

Laut der „Gazetta dello Sport“ sollen zwei Clubs aus der italienischen Liga Interesse haben. Sowohl Juventus Turin als auch Inter Mailand haben den Flügelstürmer demnach ins Visier genommen.

Barca hat andere Pläne

Der FC Barcelona soll bereit sein Dembele für 70 Millionen Euro ziehen zu lassen. Damit würden die Katalanen ein ordentliches Minus verzeichnen.

Doch der Plan von Barca ist ein anderer: Angeblich arbeitet Barcelona an der Verpflichtung von Lautaro Martinez von Inter Mailand und will Neymar von Paris Saint-Germain zurückkaufen. Dafür muss die Kasse gefüllt werden.

Wann geht's endlich weiter?

Die Bundesliga-Fans warten ungeduldig auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Derzeit ist die Pause bis zum 30. April angesetzt. In der kommenden Wochen beraten DFL und Vereine über das weitere Vorgehen. Sollten die Fußballspiele wieder aufgenommen werden, werden sie aller Voraussicht nach ohne Publikum stattfinden. So wurde auch noch gespielt, bevor der große Lockdown wegen des Coronavirus in Deutschland startete.