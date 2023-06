Borussia Dortmund: Absage an den BVB! Top-Transfer hat sich endgültig zerschlagen

Immer mehr Dominosteine fallen! Zwar öffnet das Transferfenster erst in knapp zwei Wochen seine Pforten, schon jetzt zurren zahlreiche Vereine in Europa aber Top-Deals fest. Borussia Dortmund verhält sich dagegen bisher recht ruhig.

Viele verschiedene Namen wurden mit dem BVB in letzter Zeit in Verbindung gebracht. Besonders im Mittelfeld will der Klub nachbessern. Seit dem Wochenende steht allerdings fest: Orkun Kökcü verstärkt Borussia Dortmund definitiv nicht.

Borussia Dortmund: Kökcü verkündet Wechsel

Auf der Suche nach einem Ersatz für Jude Bellingham fiel in Dortmund öfter auch der Name Kökcüs. Schon im letzten Winter soll der BVB den bisherigen Kapitän von Feyenoord Rotterdam beobachtet haben.

Der türkische Nationalspieler gilt als aggressiver Leader, der allerdings auch Torgefahr ausstrahlt. Er wäre sicherlich ein passender Ersatz für den abwandernden Bellingham gewesen. Nun ist jedoch klar: Kökcü wechselt nicht zu Borussia Dortmund – sondern nach Portugal.

Portugal statt Bundesliga

Dort verkündete Benfica Lissabon den Deal. Für 25 Millionen Euro angelt man sich den Mittelfeldspieler. Durch Boni-Zahlungen könnten fünf weitere Millionen nach Rotterdam fließen. Zudem wurde auch eine Weiterverkaufsbeteiligung vereinbart.

„Ich habe immer gesagt, dass ich Feyenoord nur dann verlassen werde, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist und die Bedingungen auch für den Verein gut sind. Ich wollte nichts sehnlicher, als zunächst mit diesem tollen Verein erfolgreich zu sein“, erklärte Kökcü seine Entscheidung, jetzt zu wechseln.

Borussia Dortmund: Suche geht weiter

Für den BVB geht die Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler also weiter. Heißester Kandidat bleibt weiterhin Edson Alvarez. In diesen Transfer soll in den kommenden Tagen Fahrt kommen.

Allerdings dürfte es nicht die einzige Verstärkung bleiben, die Borussia Dortmund für die Zentrale sucht. Die Fußstapfen, die Bellingham hinterlässt, sind schlicht zu groß, als diese nur einem neuen Spieler zu hinterlassen.