Borussia Dortmund: Abschied besiegelt! BVB-Flirt kommt auf den Markt

Die Offensive war in der vergangenen Bundesliga-Hinrunde eine Problem-Baustelle von Borussia Dortmund. Nur 25 Tore in 15 Spielen ist zu wenig für eine Mannschaft, die sich in den vergangenen Jahren besonders über ihre Angriffslust definiert hat.

Damit die Torgefahr im kommenden Sommer wieder zurückkommt, sollen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund bereits auf der Suche nach neuen Offensivspielern sein. Einer von ihnen soll Omar Marmoush sein.

Borussia Dortmund: BVB könnte Marmoush ablösefrei verpflichten

„Eine Verlängerung des Arbeitspapieres ist nicht in Sicht. Stand heute ist, dass es leider nicht funktionieren wird. Das ist aus unserer Sicht schade, wir hätten gerne mit ihm verlängert“, meint VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke im Gespräch mit der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus.

Schmadtke zufolge sollen die Gründe für die gescheiterten Verhandlungen in den finanziellen Forderungen des Spielers liegen. Weil der ursprüngliche Vertrag mit 500.000 Euro pro Jahr ein vergleichsweise geringes Gehalt beinhaltet, wollten die VfL-Verantwortlichen dieses nun wohl auf 2,5 Millionen Euro erhöhen. Da dem Spieler allerdings das geforderte Handgeld von zwei Millionen Euro verwehrt bleiben soll, soll Marmoush das Angebot der Wölfe abgelehnt haben. Obwohl die Wolfsburger wissen, welches Potenzial im Ägypter steckt, wollen sie für ihn kein finanzielles Risiko auf sich nehmen. „Es ist immer auch eine Wette auf die Zukunft. Es kann natürlich sein, dass Omar irgendwann einmal Torschützenkönig werden wird, allerdings kann es auch passieren, dass er sich nicht so entwickelt wie erhofft“, begründet Schmadtke die Entscheidung.

Borussia Dortmund: Kommt Marmoush ablösefrei?

Die Gehaltsforderungen des Spielers wird Borussia Dortmund zweifelsfrei eher bezahlen können als der VfL Wolfsburg. Fraglich bleibt allerdings, ob die BVB-Verantwortlichen ein ähnliches Potenzial im 23-Jährigen sehen, wie die des VfL Wolfsburg.

In der aktuellen Saison kommt Marmoush auf drei Tore in 17 Einsätzen für die Wölfe. Sportliche Argumente die Ablöseforderungen zu erfüllen, hat der Spieler in der laufenden Spielzeit demnach nur selten geliefert. Neben dem BVB soll auch noch Borussia Mönchengladbach an einem Transfer interessiert sein.