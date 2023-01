Borussia Dortmund: Abschied im Sommer? Juwel macht deutliche Ansage

Nnamdi Collins ist eines der vielversprechenden Talente im Nachwuchs von Borussia Dortmund, den Sprung zu den Profis hat der Kapitän der BVB-U19 noch nicht geschafft. Der Vertrag des 18-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus.

Droht Borussia Dortmund etwa der Abschied eines Top-Talents? Darum muss der BVB offenbar nicht fürchten. Nnamdi Collins äußerte sich jetzt deutlich zu seiner Zukunft, an einen Wechsel denkt er offenbar nicht.

Borussia Dortmund: Collins will bleiben

2020 unterschrieb Collins seinen ersten Profivertrag. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft nun im Sommer aus. Der 18-Jährige ist inzwischen Kapitän der U19, übernimmt dort mehr Verantwortung und befindet sich aktuell mit der U23 im Trainingslager im Belek. Für Collins ist es an der Zeit den nächsten Schritt in Richtung Profifußball zu gehen – und den will er in Dortmund machen.

„Ich bin sicher nicht auf Abschiedstour und dankbar, für diesen Verein zu spielen. Ich lasse alles auf mich zukommen“, sagt der Innenverteidiger im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten. Weiter erklärt er: „Ich habe mir vor allem vorgenommen, Spaß zu haben. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Darüber möchte ich meine bestmögliche Leistung in jedem Training und jedem Spiel zeigen. Damit ich schnellstmöglich gute Chancen habe, im Profifußball anzukommen und dort anzugreifen.“

Nnamdi Collins ist Kapitän in der Dortmunder U19. Foto: IMAGO / Patrick Ahlborn

Von U23-Trainer Christian Preußer gibt es für den neuen Spieler in seinem Kader ein Lob: „Nnamdi gibt Gas, ist fleißig und lernwillig. Er ist mutig im Andribbeln, bringt Tempo mit und gewinnt viele Laufduelle. Das gefällt mir gut.“

Der U23-Coach sagt gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ aber auch: „Ein paar Sachen kann er natürlich noch besser machen, aber dafür ist er ja auch hier. Da geht es um Defensiv-Timing, Strafraumverteidigung, Kopfballduelle und ein paar taktische Dinge, die er noch verinnerlichen muss. Wir nutzen die Zeit, damit er sich an das Tempo und die Zweikampf-Intensität gewöhnt.“

Collins wechselte 2016 von Fortuna Düsseldorf zu Borussia Dortmund. Dort durchlief er seitdem alle Jugendmannschaften und durfte auch schon mehrfach bei den Profis mittrainieren. Über die U23 will er sich jetzt einen Platz im Profikader erkämpfen.