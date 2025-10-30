Blitz-Abgang im Winter? Top-Klub baggert an BVB-Star

Nach nur sieben Monaten ist die Amtszeit von Igor Tudor bei Juventus Turin vorbei. Der Kroate konnte die Erwartungen der Bianconeri-Verantwortlichen nicht erfüllen. Mit Platz acht in der Serie A verlor Tudor seinen Job. Sowohl auf der Trainerbank als auch im Kader dürfte sich kurz- und mittelfristig einiges ändern. So rückt ein BVB-Star nun in das Visier der „Alten Dame“.

Langfristig plant Juve eine große Veränderung. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano steht Ex-Nationaltrainer Luciano Spalletti als neuer Chef-Coach des italienischen Rekordmeisters bereit. Der 66-Jährige soll das Team zurück in die Erfolgsspur führen. Dabei könnte auch ein BVB-Star mithelfen.

Juve an BVB-Star Nmecha dran

Teun Koopmeiners, der im Sommer 2024 für mehr als 58 Millionen Euro aus Bergamo kam, konnte bislang nicht überzeugen. Der Niederländer erzielte zwar fünf Tore und legte drei Vorlagen in 54 Einsätzen auf. Doch seine Leistungen erinnern kaum an die starken Auftritte bei Atalanta, und so sucht Juve nach einer Alternative.

Dortmunds Felix Nmecha gilt nun als eine Option für das zentrale Mittelfeld von Juventus. Seine starke Leistung beim 4:4 Champions-League-Spektakel, bei dem er das zwischenzeitliche 2:1 für den BVB erzielte, brachte ihm Pluspunkte bei Juves Führungsetage ein. Der deutsche Nationalspieler könnte der Schlüssel zum Erfolg in der Schaltzentrale werden.

Die Verpflichtung Nmechas könnte sich jedoch schwierig gestalten. Juve müsste tief in die Tasche greifen, da der BVB-Profi einen Vertrag bis 2028 besitzt und die Ablösesumme rund 50 Millionen Euro betragen könnte. Darüber hinaus interessieren sich Klubs aus Spanien und England für den 25-Jährigen, der bereits im letzten Winter auf den Listen von Newcastle United, Manchester United und Chelsea auftauchte.

Transferkrimi bahnt sich an

Manager Damien Comolli arbeitet inzwischen aktiv an einer Verstärkung für Juventus. Der talentierte BVB-Mittelfeldspieler bleibt aber heiß umkämpft. Mit Spanien und England im Hintergrund könnte ein Transferspektakel um Nmecha bevorstehen. Juventus hofft trotzdem, dass die erfolgreiche Überzeugungsarbeit Früchte trägt.

Juventus steht klar vor einem Umbruch – sowohl auf der Trainerbank als auch im Kader. Die Bianconeri wollen sich mit frischem Blut zurück an die Spitze kämpfen. Ob Luciano Spalletti das Zepter bei Juve übernimmt und Nmecha dem BVB tatsächlich verloren geht, bleibt abzuwarten.