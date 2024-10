Borussia Dortmund: BVB-Star vor dem Aus? Für IHN könnte es jetzt richtig eng werden

Borussia Dortmund hat unter dem neuen Trainer Nuri Sahin einen eher dürftigen Saisonstart hingelegt. Zwar holte man in der Champions League bereits zwei Siege, allerdings hat man in der Bundesliga schon acht Punkte liegengelassen.

Zu allem Überfluss könnte sich nun das nächste Problem für Borussia Dortmund anbahnen. Ein Spieler könnte den Verein schon bald verlassen, obwohl er erst vor wenigen Wochen gefeiert wurde – alle Fans schauen ganz genau hin!

Borussia Dortmund: Süle vor BVB-Abgang?

Als er nach der Sommerpause zum Dortmunder Trainingsauftakt erschien, trauten viele BVB-Fans ihren Augen nicht. Niklas Süle präsentierte sich in absoluter Top-Verfassung, wirkte wie ausgewechselt. Und das honorierte Trainer Sahin: Zu Saisonbeginn spielte sich Süle in die Startaufstellung, war aus der Mannschaft kaum wegzudenken. Doch das 1:5-Debakel in Stuttgart brachte die Wende, seitdem ist Süle außen vor.

Auch deswegen ist laut „Sport Bild“ nicht klar, ob der 29-Jährige in der kommenden Spielzeit noch im schwarz-gelben Trikot auflaufen wird. Denn der Vertrag des Innenverteidigers läuft 2026 aus. Heißt: Will der BVB Süle noch zu Geld machen, muss im kommenden Sommer eine Trennung folgen.

Süle-Verlängerung nicht ausgeschlossen

Oder aber eine Vertragsverlängerung. Das Problem: Der ehemalige Nationalspieler gehört beim BVB zu den Top-Verdienern, müsste im Fall einer Ausweitung des Kontrakts wohl Gehaltseinbußen hinnehmen. Für Borussia Dortmund könnte eine Süle-Verlängerung zu leistungsbezogenen Bezügen hingegen Gold wert sein.

Klar ist jedoch auch: Kommt der ehemalige Bayern-Spieler in Dortmund weiterhin nicht zum Zug, rückt eine langfristige Zukunft beim BVB in weite Ferne. Die jüngste Partie in Berlin bestätigt den Eindruck: Niklas Süle hat derzeit einen schweren Stand (DERWESTEN berichtete).