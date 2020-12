Borussia Dortmund: Auch das noch! Jetzt kommt es knüppeldick

So hatte sich Borussia Dortmund den Jahresabschluss in der Bundesliga nicht vorgestellt. Gegen Union Berlin offenbarte der BVB erneut große Schwächen, der Anschluss an die Spitze droht verloren zu gehen.

Als wäre das nicht alles schlimm genug, kommt es für Borussia Dortmund in den kommenden Wochen auch noch knüppeldick. Edin Terzic muss die Mannschaft dringend auf Kurs bringen, sonst könnte die Liga Ende Januar schon gelaufen sein.

Borussia Dortmund: Mammutprogramm zum Jahresauftakt

Zwei Ecken besiegelten die Dortmunder Niederlage an der alten Försterei. Mit dem Sieg rückte Union auf Platz 5 vor und auf einen Punkt an den BVB ran. Dortmund hingegen hat nun schon sechs Punkte Rückstand auf die Spitze – und Bayern, Leverkusen und Leipzig haben alle noch ein Spiel weniger.

Als wären das und die Leistungen des Teams in den letzten Wochen nicht schon besorgniserregend genug, dürfte der Borussia beim Blick auf das Januar-Programm flau im Magen werden. Es wartet ein absolutes Hammerprogramm.

Das BVB-Programm im Januar:

vs. Wolfsburg (H)

vs. Leipzig (A)

vs. Mainz (H)

vs. Leverkusen (A)

vs. Gladbach (A)

vs. Augsburg (H)

Zum Jahresauftakt geht es gegen den VfL Wolfsburg, welcher erst unter der Woche gegen Bayern München seine erste Niederlage kassierte. Anschließend geht es zu einem der ärgsten Konkurrenten um die Champions League, nämlich nach Leipzig.

Nach einem Heimspiel gegen Mainz warten mit Leverkusen, aktueller Tabellenführer, und Borussia Mönchengladbach zwei weitere Top-Teams. Alle Spiele gegen die direkten Konkurrenten finden zudem auswärts statt. Zum Abschluss des Januars empfängt der BVB dann auch noch den FC Augsburg.

Ein Spiel, welches die Borussia in Normalverfassung eigentlich gewinnen sollte. Doch das Ergebnis aus dem Hinspiel (0:2 in Augsburg), zeigt, dass auch diese Partie keinesfalls ein Selbstläufer werden wird.

BVB-Albtraum im Januar?

Läuft es also ganz unglücklich, ziehen die Spitzenmannschaften den Dortmundern davon. Terzic wird nach dem Pokal-Duell am Dienstag gegen Braunschweig daran arbeiten wollen, damit das nicht passiert.

Immerhin gibt es eine gute Nachricht für Borussia Dortmund: Dann wird auch Erling Haaland wieder auf dem Feld stehen. Ohne den Norweger lief zuletzt vorne kaum was zusammen. Mit der Rückkehr Haalands wird der BVB wieder schlagartig gefährlicher werden. (mh)