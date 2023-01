Borussia Dortmund: Alle Hoffnungen geplatzt! BVB bleibt weiter auf IHM sitzen

Schon seit mehreren Monaten gehört Nico Schulz bei Borussia Dortmund nicht einmal mehr zum Kader. Deshalb waren die Hoffnungen groß, dass ein Klub sich die Dienste des Linksverteidigers sichert.

So war das auch jetzt knapp vor dem Ende des Deadline Days am Dienstag (31. Januar) der Fall. An dem Flop von Borussia Dortmund war ein italienischer Traditionsverein interessiert. Doch ein Transfer scheiterte wohl auf den letzten Metern.

Borussia Dortmund: Alle Hoffnungen geplatzt

Bei der TSG Hoffenheim wurde er zum Star und Nationalspieler. Der Wechsel zu Borussia Dortmund war im Nachhinein ein Fehler – da sind sich inzwischen alle Seiten einig. Satte 25 Millionen Euro hatte der BVB für Nico Schulz 2019 auf den Tisch gelegt. Außerdem kommt auch noch sein Jahresgehalt von kolportierten acht Millionen Euro hinzu. Wenn der Vertrag 2024 endet, haben die Schwarzgelben über 65 Millionen Euro für Schulz bezahlt.

Unter Cheftrainer Edin Terzic hat er in Dortmund keine Zukunft mehr und gehört zu den für einen baldigen Wechsel aussortierten Kandidaten. Am Wochenende erklärte sein Berater Roger Wittmann, dass ein Abschied als beste Lösung betrachtet werde. Nur einen Tag später berichtete „Sport1“, dass Schulz-Vertreter in Gesprächen mit Atalanta Bergamo seien.

BVB bleibt weiter auf Schulz sitzen

Am Deadline Day gab es dann die ernüchternden Nachrichten von „Sky“ und den „Ruhr Nachrichten“, dass Schulz den BVB in diesem Winter wohl nicht mehr verlassen wird. So soll den Dortmundern von keinem Klub bislang ein offizielles Angebot unterbreitet worden sein.

Wenige Stunden zuvor fehlte Schulz noch im Training von Borussia Dortmund. Viele Fans rechneten damit, dass er den Verein noch vor dem Ende des Transferfenster verlassen würde. Doch daraus wird nichts. Während in Deutschland ab 18 Uhr keine Transfers mehr getätigt werden, sieht es in anderen Ligen anders aus.

In Italien beispielsweise hat das Transferfenster noch bis Mitternacht auf. Andere europäische Ligen geben den Teams sogar noch einige Tage Zeit, um neue Spieler zu verpflichten. Ob da dann einer dabei ist, der BVB-Flop Schulz haben möchte?