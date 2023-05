Borussia Dortmund greift zu drastischer Maßnahme – damit ER den BVB sofort verlässt

Meisterschaftskampf und sonst nichts! Borussia Dortmund hat nach mehr als zehn Jahren endlich wieder die Möglichkeit, den Bundesliga-Titel zu holen. Genau darauf fokussiert sich der BVB aktuell auch. Doch für Sportdirektor Sebastian Kehl gibt es noch andere Aufgaben, die er erledigen muss.

So arbeitet er bereits am Kader von Borussia Dortmund für die kommende Spielzeit. Neue Spieler werden sich den Schwarzgelben anschließen, einige Abgänge wird es auch noch geben. Einen Spieler will Kehl unbedingt loswerden und greift jetzt zu einer drastischen Maßnahme.

Borussia Dortmund greift zu drastischer Maßnahme

Wenn es bei Borussia Dortmund eine Liste mit Spielern gibt, die zu den größten Flops zählen, dann ist Nico Schulz sicherlich ganz oben mit dabei. Der Transfer des Linksverteidigers gilt sicherlich als eines der teuersten Missverständnisse der BVB-Geschichte. Es bleibt auch weiterhin ein Thema bei den Schwarzgelben.

Mehr News für dich:

2019 wechselte der ehemalige Nationalspieler für 25,5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zum Revierklub. Damals hatte der Hoffnungsträger einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, sollte auf der linken Abwehrseite wie einst Dede für Gefahr im Spiel nach vorne sorgen und in der Verteidigung Gegentore verhindern.

Nico Schulz spielt unter Edin Terzic keine Rolle mehr. Foto: IMAGO/Treese

Knapp vier Jahre später ist die Bilanz mehr als nur enttäuschend. Schulz absolvierte lediglich 61 Partien für Dortmund, erzielte einen Treffer und bereitete drei Tore vor. Mit einem Jahresgehalt von sechs Millionen Euro gehört er zu den Bestverdienern im Klub. Ein weiterer Grund, weshalb er den Klub im Sommer unbedingt verlassen soll. Dafür greift der BVB sogar zu einer drastischen Maßnahme.

Schulz soll BVB unbedingt verlassen

Schulz, der sein letztes Pflichtspiel für Borussia Dortmund am 7. Mai 2022 beim 3:1-Sieg bei Greuther Fürth absolvierte, spielt unter Cheftrainer Edin Terzic keine Rolle mehr. Um einen Abnehmer für ihn zu finden, will der BVB Schulz für null Euro abgeben, berichtet die „Bild“.

Auch interessant: Borussia Dortmund blickt nur neidisch hin – Liga-Rivale gelingt Mega-Coup

Im vergangenen Winter scheiterte ein Transfer zu Lazio Rom nur knapp. Dabei war Dortmund bereit, Teile seines Gehaltes zu übernehmen. Jetzt soll im Sommer der nächste Versuch gestartet werden, damit der Abwehrspieler endlich den Klub verlässt.