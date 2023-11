Borussia Dortmund: Schlotterbeck vergeht das Lachen – FCB-Star packt über kuriose Szene aus

Es war das nächste Klassiker-Debakel für Borussia Dortmund! Gegen den FC Bayern setzte es im Topspiel eine heftige 0:4-Pleite im heimischen Signal-Iduna-Park. Die Münchener waren einfach zu gut für den BVB.

Den Anfang machte dabei Dayot Upamecano schon nach knapp vier Minuten. Dabei gab es auch eine kuriose Szene mit Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund. Der FCB-Star packte nach dem Spiel aus, worum es genau ging.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck vergeht das Lachen

Der FC Bayern bekam eine Ecke und die TV-Kameras zeigten dabei auf Nico Schlotterbeck und Dayot Upamecano. Der Profi von Borussia Dortmund unterhielt sich mit dem Franzosen, grinste dabei. Die TV-Kameras fingen die Szene ein. Gute fünf Sekunden später fiel dann das 1:0 für die Münchener. Schlotterbeck verlor Upamecano aus den Augen, der ungehindert per Kopf traf.

Was hatte es mit der Szene zuvor auf sich? Upamecano packte nach dem Spiel mit dem Journalisten Matt Ford aus, dass er und Schlotterbeck in einem kurzen Gespräch verwickelt waren.

„Er sprach mit mir und fragte: ,Ca va?‘ (Auf Deutsch übersetzt: Wie geht’s?“, sagte Upamecano und erklärte auch, was er antwortete: „Ich sagte: ,Ca va, et toi?‘ (Auf Deutsch übersetzt: Mir geht’s gut und dir?) Und dann bin ich losgerannt, und zwar schnell. Ich habe alles getan, was ich konnte, um dieses Tor zu schießen.“

Kuriose Szene enthüllt

Während Upamecano mit seinem Teamkollegen die frühe Führung bejubelte, verging Schlotterbeck schnell das Lachen. Der zuletzt formstarke Verteidiger von Borussia Dortmund erlebte einen Albtraum-Start. Aber nicht nur der deutsche Nationalspieler enttäuschte. Die gesamte BVB-Mannschaft wurde dem FC Bayern an jenem Abend nicht gefährlich.

Nach Upamecano war es dann Harry Kane, dem ein Dreierpack im ersten Klassiker gegen die Dortmunder gelang. Für den Neuzugang waren es die Saisontore, 13, 14 und 15. Und in Sachen Siege war es der neunte Erfolg aus den letzten zehn Aufeinandertreffen mit dem BVB. Der letzte Sieg der Schwarz-gelben gegen den FC Bayern war in der Saison 2018/19. Die Fans müssen sich also weiterhin gedulden, bis endlich wieder gegen den FCB gefeiert werden kann.