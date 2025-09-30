Große Ankündigung nach BVB-Comeback: Nächster Schlotterbeck-Hammer steht kurz bevor

Lange hat der BVB auf ihn gewartet, jetzt ist er wieder voll da: Nico Schlotterbeck spielt in seinen ersten Spielen nach seiner schweren Knieverletzung, als wäre er nie weg gewesen. Sowohl beim 1:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg, als auch beim 2:0-Sieg in Mainz wusste er wie gewohnt zu überzeugen.

Schlotterbeck ist auf dem Weg zurück zu seiner Top-Form. Angesichts seiner langen Pause ist das durchaus beachtlich – auch Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die starken Auftritte des BVB-Stars registriert. Schon in Kürze wird er wieder auf Schlotterbeck setzen.

Nach BVB-Comeback: DFB-Rückkehr für Schlotterbeck

Schlotterbeck ist gleich nach seiner Verletzung wieder der Führungsspieler und Erfolgsgarant. Für Borussia Dortmund ist das enorm wichtig – schließlich sind die Ziele weiterhin groß, während die vergangenen Monate alles andere als einfach waren. Doch auch für die deutsche Nationalmannschaft sind das gute Nachrichten.

Bundestrainer Julian Nagelsmann verriet gegenüber „Sky“, dass Schlotterbeck bei den kommenden Länderspielen „definitiv dabei sein“ werde und er sich das „auch verdient“ habe. „Er gibt uns einen herausragenden Spielaufbau, einen super Siegeswillen und endlich mal wieder einen linken Fuß hinten. Er war in seinem letzten Länderspiel gegen Italien (3:3) der beste Mann auf dem Platz und darf das jetzt gerne wieder sein. Wir sind sehr froh, dass er wieder da ist“, schwärmte Nagelsmann von Schlotterbeck.

Deutschland spielt gegen Luxemburg (Freitag, 10. Oktober, 20.45 Uhr) und gegen Nordirland (Montag, 13. Oktober, 20.45 Uhr). Nach schwachen Leistungen in den ersten beiden WM-Qualifikationsspielen (0:2 gegen die Slowakei und 3:1 gegen Nordirland) ist Deutschland weiterhin unter Druck. Derzeit rangiert das DFB-Team nur auf Platz. Dabei ist nur der Gruppensieger sicher qualifiziert.

Bundestrainer spricht von „instabiler Situation“

Derzeit steckt die deutsche Nationalmannschaft um Bundestrainer Nagelsmann in einer Krise, die nicht von der Hand zu weisen ist. Spielerisch läuft es nicht (mehr) und die Ergebnisse stimmen auch nicht immer.

Nagelsmann ließ durchblicken, dass man dieses Mal nicht viele Überraschungen in seinem Aufgebot erwarten solle. „Ein, zwei, vielleicht“, sagte Nagelsmann und verriet, dass man teamintern „jetzt vier Wochen lang diskutiert“ habe, wie man das handhaben wolle. Fakt ist: BVB-Star Schlotterbeck wird wieder mit von der Partie sein. Erstmals seit seinem Meniskusriss im Frühjahr.