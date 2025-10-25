Brisante Schlotterbeck-Enthüllung – BVB-Fans horchen direkt auf

Nico Schlotterbeck, einer der Leistungsträger des BVB, lässt die Schwarz-Gelben bei seiner Vertragsverlängerung weiterhin warten. Der Innenverteidiger steht offenbar bei Bayern München auf dem Wunschzettel.

Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn verriet in einem „Sky“-Fußballtalk, dass der 25-Jährige bereits vor drei Jahren ein Thema an der Säbener Straße war. Damals entschied man sich gegen Schlotterbeck. Holt der FCB ihn dafür jetzt vom BVB?

Vor BVB-Wechsel: Bayern waren an Schlotterbeck dran

Kahn erklärte, dass der FC Bayern sich Schlotterbeck nicht entgehen lassen sollte, wenn er tatsächlich auf dem Markt verfügbar wird. „Es ist natürlich immer die Frage: Wie kommt so einer beim FC Bayern zurecht? Ich glaube, vom Typ her ist er auf jeden Fall einer,“ analysierte der Ex-Torhüter, bevor er vorsichtig ergänzte: „Das weißt du vorher nie ganz genau.“

Der FC Bayern hatte Schlotterbeck bereits ins Visier genommen, als dieser noch beim SC Freiburg unter Vertrag stand. „Es war die Zeit, wo er noch in Freiburg gespielt hat und er musste sich dann entscheiden. Aber wir haben uns, weil er noch sehr, sehr jung war, für jemand anderes entschieden,“ verriet Kahn. Stattdessen schlug der BVB zu und überwies 20 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler im Sommer 2022.

++ Aufregung um BVB-Keeper Ramaj – Berater dementiert Gerüchte ++

Seit seinem Wechsel ist Schlotterbeck für den BVB eine große Bereicherung. Roman Weidenfeller sprach in höchsten Tönen über den Abwehrspieler: „Er ist ein absoluter Leader von Borussia Dortmund, ein Leistungsträger, der vorneweg marschiert, der auch das Publikum hinter sich hat, der eine Mannschaft mitziehen kann.“

Die Führung des BVB will nichts unversucht lassen, um Schlotterbeck bei den Schwarz-Gelben zu halten. „Aki Watzke sagte ja vor kurzem auch, sie werden alles daran setzen, ihm das schmackhaft zu machen, dass man auch in Dortmund ein sehr großer Spieler werden kann,“ erklärte die BVB-Legende Weidenfeller voller Zuversicht.

Dortmund oder München? Schlotterbeck hat wohl die Wahl

Leistungsträger wie Schlotterbeck sind für Borussia Dortmund essenziell, insbesondere im Kampf um die Spitze der Bundesliga. Doch das Interesse des FC Bayern könnte die Verhandlungen kompliziert machen. Kahn betonte: „Sollte er auf den Markt kommen, ist der FC Bayern verpflichtet, sich um ihn zu kümmern.“ Ob Schlotterbeck erneut ein Angebot aus München erhält, bleibt abzuwarten.

Weitere News:

Der BVB hofft weiterhin, den Nationalspieler zu halten, und setzt alles daran, ihm die Perspektive als zukünftiger Star in Dortmund zu verkaufen. Schlotterbecks Entscheidung wird nicht nur für die Westfalen wichtig sein, sondern könnte auch den Transfermarkt und die Bundesliga nachhaltig beeinflussen.