Borussia Dortmund: Hammer-Rückkehr bahnt sich an – sie sorgt für Begeisterung bei den Fans

Nach diesem Moment sehnt man sich bei Borussia Dortmund seit Monaten. Der langwierige Ausfall von Nico Schlotterbeck hat die Mannschaft hart getroffen. Nicht umsonst gilt der Nationalspieler als Abwehrchef, Anführer und künftiges Gesicht des Vereins.

Doch ein Meniskusriss zwingt Schlotterbeck schon seit Monaten zum Zuschauen. Doch jetzt ist endlich Licht am Ende des Tunnels. Schon Ende September könnte Borussia Dortmund wieder auf seinen Innenverteidiger setzen!

Borussia Dortmund: Schlotterbeck schuftet hart

Seit einigen Wochen trainiert Schlotterbeck wieder auf dem Platz und mit Ball. Seither steigert er sein Pensum immer weiter, um bald wieder ins Teamtraining einsteigen zu können. Angesichts der weiterhin angespannten Personallage in der Dortmunder Hintermannschaft wäre ein Comeback Gold wert.

+++ Auch spannend: Star von Borussia Dortmund erlebt Bruchlandung! Brutale Blamage wirft Fragen auf +++

Ein bisschen Warten ist allerdings noch angesagt. Laut „Ruhr Nachrichten“ dürfte das Spiel gegen Heidenheim noch zu früh sein. Allerdings sei eine Rückkehr bei weiterhin gutem Heilungsverlauf Ende September anvisiert. Am 21. September spielt Borussia Dortmund daheim gegen den VfL Wolfsburg, eine Woche später bei Mainz 05 (27. September).

Monatelange Pause

Schlotterbeck hatte sich Anfang April kurz vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen. Dadurch hatte er den gesamten Endspurt der Saison verpasst und musste von der Tribüne aus zusehen, wie sich seine Mitspieler immerhin doch noch für ein weiteres Jahr Königsklasse qualifizierten.

+++ Hammer um BVB-Juwel perfekt! Da guckt selbst mancher Profi neidisch +++

Auch das Final Four der Nations League sowie die Klub-WM konnte er nach seiner schweren Verletzung nicht mitmachen.

Borussia Dortmund: Fans voller Freude

Dass seine Rückkehr nun endlich abzeichnet, versetzt die BVB-Fans natürlich in helle Aufregung. „Wir brauchen ihn dringend. Ein fitter Schlotterbeck kann der Game Changer sein“, kommentiert ein Fan bei „X“.

Mehr Nachrichten von uns:

„Ende September wird eine schöne Zeit“, meint ein anderer, während ein dritter Fan von Borussia Dortmund überrascht feststellt: „Statt Mitte November ist er Ende September wieder fit. Was isst dieser Kerl?“