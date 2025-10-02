Rätsel um Nico Schlotterbeck! Diese BVB-Entscheidung wirft Fragen auf

Nächster Erfolg für Borussia Dortmund, die Westfalen befinden sich derzeit in Topform! Nach den jüngsten Siegen in der Bundesliga konnte der BVB am Mittwochabend (01. Oktober) auch in der Champions League den ersten Dreier der noch jungen Saison einfahren. Ein 4:1-Erfolg gegen Athletic Bilbao bescherte Niko Kovac und seinem Team die ersten drei Punkte der Ligaphase.

Ein Faktor für die zuletzt starken Leistungen ist auch die Rückkehr von Nico Schlotterbeck. Gegen Bilbao saß er zunächst nur auf der Bank, um seine Belastung ein wenig zu steuern. Doch Fakt ist: Dass der Abwehrchef wieder mit an Board ist, hat dem BVB noch einmal einen extra Push gegeben. Allerdings wirft ein Aspekt Fragen auf.

Nach BVB-Comeback: Schlotterbeck als Standardschütze nicht mehr gefragt

Fast ein halbes Jahr fiel Schlotterbeck aufgrund eines Meniskusrisses aus. Im Frühjahr hatte er sich im Training verletzt und musste so monatelang passen. Zum Zeitpunkt seiner Verletzung war ein herber Schlag – für ihn als auch für den BVB. Denn Schlotterbeck befand sich in einer bestechenden Form. Er konnte gar mit Sachen punkten, die er vorher so noch nicht gezeigt hat. Etwa als Standardschütze.

In dem letzten Spiel vor seiner Verletzung – ein 3:1-Erfolg gegen Mainz 05 – trat der Innenverteidiger völlig überraschend die Ecken. Kovac begründete diese Maßnahme damals mit dem starken linken Fuß Schlotterbecks. Der Plan ging voll auf, Schlotterbeck legte gleich zwei Tore per Ecke auf, verhalf seinem Team durch seine Standards also zum Sieg.

Damals ist nicht nur Schlotterbeck selbst, sondern auch Kovac und das Trainerteam für diesen Kniff mächtig abgefeiert worden. War Schlotterbeck bei Ecken sonst mitten im Gerangel, um das Tor möglicherweise selbst zu erzielen, konnte er als Vorlagengeber glänzen.

Schlotterbeck bald wieder an der Reihe?

Doch nach seinem Comeback fragen sich viele BVB-Fans nun: Warum tritt Schlotterbeck die Ecken nun nicht mehr? Derzeit obliegt diese Aufgabe in den Füßen von Daniel Svensson und Julian Ryerson. Die beiden Schienenspieler sind also für die Ecken verantwortlich. Schlotterbeck hingegen nicht mehr. Dabei konnte er in dem angesprochenen Spiel gegen Mainz mit nahezu jeder Ecke für Gefahr sorgen.

In der laufenden Saison traf Schwarz-Gelb bislang nur ein einziges Mal in Folge einer Ecke – und auch dieser Treffer (das 3:0 gegen Union Berlin) fiel eher auf Umwegen. Gefährliche Schlotterbeck Ecken könnte der BVB also durchaus wieder gebrauchen – auch wenn es derzeit blendend läuft.