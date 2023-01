Borussia Dortmund will nächstes Mega-Talent! Wird der BVB dafür unter Druck gesetzt?

Borussia Dortmund war in den letzten Jahren bekannt dafür, junge talentierte Spieler früh zu entdecken und zu den nächsten großen Top-Stars in Europa auszubilden. Ousmane Dembele, Erling Haaland oder Jude Bellingham sind da nur drei Beispiele für die herausragende Arbeit des BVB mit Talenten.

Nun hat Borussia Dortmund offenbar das nächste Mega-Juwel an der Angel. Ein Spieler in ihrem Kader könnte beim Werben um ihn zum Zünglein an der Waage werden: Jude Bellingham.

Borussia Dortmund will Mega-Talent Paz

Wie das spanische Portal „Defensa Central“ sowie der türkische Transferexperte Ekrem Konur berichten, soll Borussia Dortmund Interesse an einer Verpflichtung von Nicolas Paz Martinez haben. Der junge Argentinier, der immer nur Nico Paz genannt wird, soll vom BVB als möglicher Nachfolger für den Abwanderungswilligen Jude Bellingham in Betracht gezogen werden.

Der offensive Mittelfeldspieler, der allerdings auch im zentralen Mittelfeld spielen kann, sorgt derzeit mächtig für Furore in der U19 der Königlichen und erzielte so beispielsweise in der Youth League in fünf Spielen fünf Tore. Zwei davon gegen die Jugendmannschaft von RB Leipzig.

Borussia Dortmund: Wird Bellingham das Zünglein an der Waage?

Sollten sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund tatsächlich für Nico Paz interessieren, könnte Jude Bellingham zum entscheidenden Faktor in den Transferverhandlungen werden. Glaubt man diversen spanischen Medien, dann hätte der Engländer Real Madrid unlängst als sein nächsten Karriereschritt identifiziert.

Mehr News:

Sollte Bellingham wirklich in die spanische Hauptstadt wechseln wollen, könnte Reals Klub-Boss Florentino Perez auf die Idee kommen, den jungen Argentinier nur dann nach Dortmund ziehen zu lassen, wenn sie dafür den Zuschlag bei Jude Bellingham bekommen. Ob sich der BVB auf so einen Deal einlassen würde, wird die Zukunft zeigen.