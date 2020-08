Borussia Dortmund: DIESES Foto lässt die BVB-Fans träumen

Borussia Dortmund will in Zukunft den FC Bayern München attackieren. In den kommen Jahren soll der Dauermeister FC Bayern gestürzt werden.

Schaut man sich den Kader des BVB an, könnte Borussia Dortmund eine rosige Zukunft blühen. Ein Foto vom BVB-Training lässt die Fans nun träumen.

Borussia Dortmund: Foto aus dem Trainingslager lässt die BVB-Fans träumen

Der Unterbau von Borussia Dortmund zählt seit Jahren zu den besten in Europa. In diesem Jahr ist die Anzahl der jungen Talente im BVB-Kader riesig. Das Potential in der Mannschaft ist groß, auch wenn es vielleicht in diesem Jahr noch nicht völlig zum Vorschein kommt.

Die Liste der Youngster im BVB-Training ist beeindruckend. In der Vorbereitung trainieren Youssoufa Moukoko (15), Nnamdi Collins (16), Jude Bellingham (17), Gio Reyna (17), Ansgar Knauff (18), Immanuel Pherai (19), Matteu Morey (20) und Tobias Raschl (20) mit den Profis.

Gio Reyna und Erling Haaland im BVB-Training. Foto: imago images/Kirchner-Media

>>> Borussia Dortmund: Transfer kurz vor Abschluss – Reus-Ersatz im Anflug

„Die Zukunft von Borussia Dortmund“

Auf einem Bild von Sport1-Reporter Patrick Berger stehen diese Talente alle auf einem Fleck. „Die Zukunft von Borussia Dortmund in einem Foto“. Fast alle von ihnen werden wohl auch in der Saison bei den Profis zum Einsatz kommen. Der ohnehin starke BVB-Kader wird mit diesen Talenten noch einmal aufgefüllt.

#BVB future in one photo: Moukoko (15), Collins (16), Bellingham (17), Reyna (17), Knauff (18), Pherai (19), Morey (20), Raschl (20) ... pic.twitter.com/KSsLHNzRG9 — Patrick Berger (@berger_pj) August 15, 2020

>>> Borussia Dortmund: Verrückte Spekulation – Wurde Sancho zum BVB-Bekenntnis gezwungen?

Youssoufa Moukoko ist trotz seiner 15 Jahre fest als zweiter Stürmer eingeplant, ab November darf er dann auch für die Profis auflaufen. Gio Reyna und Matteu Morey gehörten ohnehin zum BVB-Kader. Neuzugang Jude Bellingham wird ebenfalls unter Lucien Favre seine Chance bekommen.

------------

Weitere News zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Völlig verrückte Szene! BVB-Fans können nicht fassen, was sie da sehen

Borussia Dortmund: Brisante Kapitäns-Frage – Wer wird Reus' Stellvertreter?

Borussia Dortmund: Bellingham macht Ansage an die Fans und trifft sie damit mitten ins Herz

-----------

Rosige Zukunft für den BVB, wenn...

Nicht zu vergessen sind natürlich auch Jadon Sancho und Erling Haaland. Die beiden Angreifer sind erst 20 Jahre alt, zählen aber jetzt schon zu den wichtigsten Spielern im BVB-Kader. Schaut man sich die Riege der Talente bei Borussia Dortmund an, könnte eine rosige Zukunft bevorstehen. Vorausgesetzt der BVB kann alle Spieler halten. (fs)